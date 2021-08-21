Биткоин резко подорожал

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 21 августа, выросла до 49,3 тысячи долларов. За сутки валюта подорожала на 3,5% или почти на 3 тысячи долларов, сообщает Обозреватель.

В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 924,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Главная цифровая валюта начала новый рост 16 августа от поддержки в 45,5 тысячи долларов. Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал отмечал, что следующей целью может стать отметка в 50 тысяч долларов.

Цена биткоина не зависит от экономических факторов. Криптовалюта может дешеветь или дорожать на фоне заявлений крупных компаний, оценок регуляторов разных стран.

Среднерыночная стоимость биткоина выросла до 49,3 тысячи долларов. Источник: CoinMarketCap

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".