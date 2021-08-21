NASA показало снимок начала дня над Землей

Опубликован снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции над юго-восточным побережьем Бразилии, сообщает Корреспондент.

В NASA опубликовали снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции. Об этом говорится на сайте NASA.

На фотографии можно увидеть начало смену дня и ночи над Землей.

В момент, когда было сделано фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.