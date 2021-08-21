Путин не сделал Меркель прощального подарка

Цветы, подаренные Владимиром Путиным Ангеле Меркель, и показное дружелюбие не смогли скрыть тот факт, насколько далеко сейчас разошлись позиции России и Германии, сообщает Deutsche Welle.

Немецкие СМИ активно комментируют визит федерального канцлера Германии в Россию, состоявшийся в пятницу, 20 августа. За 16 лет своего пребывания на посту канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) много общалась с Путиным, пишет издание n-tv. Даже если за двадцать своих визитов в эту страну она мало чего достигла, диалог с Россией никогда не заканчивался. Она придерживалась этого принципа и во время своего последнего визита.

На протяжении многих лет канцлер терпела смесь властности и обаяния Путина с той насмешливой отстраненностью, которую она приобрела, имея дело со слишком тщеславными мужчинами. Меркель никогда не позволяла прерывать диалог, какими бы плохими ни были отношения. На последней встрече Меркель также выступила за его продолжение, несмотря на нынешние "глубокие разногласия".

Отношения Меркель с Путиным никогда не были хорошими, между ними не выросло доверие - скорее, своего рода уважение, основанное на том факте, что они оба знают, чего ожидать от друг друга.

Меркель получала от Путина отпор за отпором

Ходили слухи, что Владимир Путин мог выбрать для пресс-конференции особенно красивый зал, чтобы преподнести канцлеру прощальный подарок, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Но вся позолоченная лепнина не могла скрыть того, что рядом стояли двое, которые вряд ли будут скучать друг по другу. При всех расхождениях во мнениях, сказала Меркель в начале встречи, она рада диалогу. Но это было единственное достижение встречи. Путин не преподнес Меркель никаких подарков, считает газета.

Список проблем, о которых говорили лидеры двух стран, был длиннее чем когда-либо. К старым добавляются новые. Но в ответ на свои требования Меркель получала отпор за отпором. На вопрос, при каких условиях может быть освобожден Алексей Навальный, Путин ответил, что он сидит за уголовные преступления. На заявление Меркель, что коррупция и политические системы связаны, российский лидер возразил, имея в виду Навального, что борьбу с коррупцией должны вести только люди, "которые сами безукоризненно соблюдают все законы". Не дал конкретного ответа Путин и на просьбу канцлера по продлению транзитного соглашения с Украиной по газу. Меркель просила главу Кремля поговорить с талибами, чтобы те не препятствовали выезду афганских граждан, помогавших западным странам. Ответа также не последовало. Заключительные слова Меркель хорошо описали ситуацию. За 16 лет ее пребывания на посту канцлера политические системы Германии и России еще больше разошлись. Тем не менее, она всегда будет убеждать, что "молчание - недопустимый вариант". Трудно было быть более запутанным.

Отрезвляющий визит федерального канцлера

Ангела Меркель предстала перед прессой вместе с Путиным в великолепном Александровском зале Большого Кремлевского дворца, в котором обычно проходят важные приемы, пишет Der Spiegel. Что это - знак уважения, или, скорее, мера предосторожности во время пандемии? В пятницу Меркель выглядела напряженной. Цветы, подаренные ей российским лидером и его дружелюбие не могли скрыть того факта, насколько фундаментально теперь разошлось мировоззрение этих двух людей.

Меркель сказала на пресс-конференции, что говорила с президентом об "удручающем положении Алексея Навального" и о том, что Германия будет следить за ситуацией. По словам Меркель, заключение Навального в исправительную колонию было "неприемлемым", и его необходимо освободить. Президент России смотрел на отделанный золотом потолок, а потом, отвечая Меркель, попросил уважать решения российских судов. Это был один из многих отказов в тот день. Путин не ответил на просьбу канцлера принять меры в отношении трех НПО, признанных российскими властями нежелательными. Просить Путина ослабить давление на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ, которые уже несколько месяцев сталкиваются с беспрецедентной волной репрессий, кажется все более бесполезным. Путин еще раз дал понять, что не потерпит вмешательства или инструкций извне. Отрезвляющий прощальный визит Меркель показал, насколько далеко сейчас разошлись позиции России и Германии.

Германия имеет дело со все более авторитарным режимом

То, что Ангела Меркель в очередной раз потребовала освобождения лидера оппозиции Навального, не произвело на Путина большего впечатления, чем прежде. Канцлер собирается покинуть свой пост, российский лидер уже давно решил строго преследовать своих критиков, говорится в комментарии Frankfurter Allgemeiner Zeitung. Этот случай, конечно, символизирует тот факт, что "глубокие разногласия", о которых говорила Меркель, увеличились за 16 лет ее пребывания на посту канцлера. Германия имеет дело со все более авторитарным режимом, который открыто противостоит Западу.

Афганистан, где НАТО только что потерпело самое жестокое поражение, вряд ли станет центральной ареной этого противостоянии: страна не имеет для этого достаточного стратегического значения. Однако тот факт, что канцлер попросила Путина помочь в переговорах с талибами по беженцам, показывает, что он в очередной раз извлек выгоду из неудач Запада.

Более актуальным остается украинский вопрос. Недавние военные угрозы Путина говорят о том, что он не оставил Украину в покое. Меркель в свое время отреагировала на аннексию Крыма решительными санкциями, которые, вероятно, предотвратили худший сценарий развития ситуации. Ее преемник должен занимать такую же твердую позицию.

Россия связана с одной из крупнейших внешнеполитических ошибок Меркель, считает автор комментария, имея в виду строительство "Северного потока -2". Его ввод в эксплуатацию уже нельзя предотвратить, но Германия не будет нуждаться в газе слишком долго. И тогда заполнять трубы водородом, как полагают представители немецкой экономики, было бы неразумно. Энергетический переход следует использовать для уменьшения зависимости Германии от России.

Визит Меркель в Россию - умный дипломатический сигнал

Свой уход со сцены мировой политики Ангела Меркель вероятно представляла себе иначе, пишет Badische Zeitung. В Москве Путин подарил ей цветы и наговорил теплых слов, по ни политического прощального подарка, ни уступок Меркель не получила. Ей не удалось добиться гарантий долгосрочного транзита газа через Украину, чтобы лишить аргументов критиков газопровода "Северный поток - 2". Разговаривать друг с другом всегда правильно, говорит Меркель. Это верно, только год за годом после переговоров с Путиным она возвращается в основном с пустыми руками.

Последний государственный визит Ангелы Меркель в Россию - не поездка ради удовольствия: отношения между двумя странами находятся на низком уровне, отмечает Nordwest-Zeitung. В начале срока ее полномочий все было совсем иначе. Была еще надежда на стабильное сближение, экономическое сотрудничество, даже на безвизовый режим. Но, несмотря на все различия, Меркель всегда отличала готовность говорить. Ее посещение Путина перед поездкой в Украину является умным дипломатическим сигналом.