Россия обещает жестко ответить США на новые санкции

Россия обещает жестко ответить США на новые санкции

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова завила, что ответ на новые антироссийские санкции будет "жестким и адекватным", сообщает Украинская правда.

Комментарий Захаровой, который опубликовало издание ТАСС

20 августа управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) присоединилось к Великобритании и ввело дополнительные санкции против России в ответ на отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального год назад.

21 августа Москва отреагировала на такой шаг Соединенных Штатов, назвав его враждебным.

По словам Захаровой, введенные санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве 16 июня.

"Официальный Вашингтон … вводит под надуманными предлогами новые санкции против России.
Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением Алексея Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток-2" ... Наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным.
Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе".
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