Россия обещает жестко ответить США на новые санкции

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова завила, что ответ на новые антироссийские санкции будет "жестким и адекватным", сообщает Украинская правда.

Комментарий Захаровой, который опубликовало издание ТАСС

20 августа управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) присоединилось к Великобритании и ввело дополнительные санкции против России в ответ на отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального год назад.

21 августа Москва отреагировала на такой шаг Соединенных Штатов, назвав его враждебным.

По словам Захаровой, введенные санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве 16 июня.

"Официальный Вашингтон … вводит под надуманными предлогами новые санкции против России.

Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением Алексея Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток-2" ... Наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным.

Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе".