22 августа: праздник, народные приметы и именинники

22 августа по народному календарю отмечается праздник Матфей Змеесос. Именины празднуют: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, сообщает Обозреватель.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 22 августа, читайте в материале.

Матфей Змеесос

Матфий – один из учеников Иисуса Христа. После предательства Иуды и Вознесения Господня он был избран двенадцатым апостолом и проповедовал во многих городах.

Много раз жизни Матфия угрожала опасность, но каждый раз он чудом избегал беды. При этом апостол исцелял больных, очищал прокаженных и умел воскрешать умерших.

В народе с этим днем связывали жуткое поверье: якобы к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко.

22 августа из свежего молока быстро делали оладьи, чтобы его вкус "спрятать" от сглаза
22 августа из свежего молока быстро делали оладьи, чтобы его вкус "спрятать" от сглаза. Источник: Pexels

Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, молоко доили в одиночестве и сразу делали из него оладьи, чтобы "не сглазили".

Строго запрещено было ставить ведро со свежим молоком на стол или стул.

Народные приметы на 22 августа

  • Сурки свистят громко – к теплому сентябрю.
  • Дождь пошел в этот день – к ненастью до конца лета.
  • На небе отчетливо виден молодой месяц – до конца августа будет жарко.
  • Непогода – к неурожайному году.
  • Сильный ветер – к снежной и холодной зиме.
  • Овес поспел – к хорошему урожаю орехов.
  • Ясная ночь – к дождливому дню.

Что нельзя делать 22 августа

  • В этот день запрещалась работа в поле и выгон коров на пастбище.
22 августа нельзя выгонять коров на пастбище
22 августа нельзя выгонять коров на пастбище. Источник: Pexels
  • Кроме того, 22 августа строго запрещено носить металлические украшения, пить травяные настойки, потирать руку об руку и смотреть на Луну.
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