Шесть журналистов задержаны во время пикетов в Москве

Полиция задержала корреспондента издания The Bell Юлию Старостину и создательницу подкаста "Норм" Дарью Черкутдинову, участвовавших в одиночных пикетах журналистов против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов" у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Интерфакс-Украина.

"Силовики увели в автозак журналистку The Bell Юлию Старостину и создательницу подкаста "Норм" Дарью Черкудинову, объяснив это нарушением дистанции в 50 метров - необходимого расстояния между пикетчиками" ,- говорится в сообщении The Bell.

Также телеканал "Дождь" сообщает о задержании своей журналистки Ксении Мироновой. "Мироновой сказали, что она нарушает законодательство о проведении митингов" ,- говорится в сообщении телеканала.

Также в ходе пикетов были задержаны Софья Гройсман, журналист Андрей Бабицкий (подкаст "Так вышло"), главный редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев.

По данным, "Дождя" задержанных везут в ОВД "Мещанский".

В субботу у здания ФСБ на Лубянке проходят одиночные пикеты против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов" и в поддержку СМИ, внесенных Минюстом РФ в реестр таких СМИ. Полицейские фотографируют паспорта пикетчиков.

Первый вышедший с одиночным пикетом журналист - Александр Горохов был уведен полицейскими с места пикета, но затем отпущен вместе с плакатом, его предупредили об административной ответственности.

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны ещё семь журналистов: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии - ИФ), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. В последнее время пополнение реестра происходит на регулярной основе. Сейчас СМИ-иноагентами считаются, согласно реестру, 18 организаций и 25 физических лиц.