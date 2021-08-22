Ученые создали новый вид контрацепции

Ученые создали новый вид контрацепции
Фото: Pixabay

Ученые из США заявили, что создали антитело, которое является альтернативой гормональным средствам женской контрацепции. Опыты показали его эффективность на уровне 99,9% в отлавливании сперматозоидов, сообщает Обозреватель.

Новое исследование описано в журнале Science Translational Medicine. Как отмечают специалисты, предыдущие работы показали существование антител, способных делать некоторых женщин бесплодными.

Образцы некоторых из этих антител ученые взяли у женщин-добровольцев. Они удалили антигенсвязывающие компоненты, которые использовали для создания антитела IgG. Последнее обнаружило склонность к связыванию со спермой.

Ученые из США заявили, что создали антитело, которое является альтернативой гормональным средствам женской контрацепции
Ученые из США заявили, что создали антитело, которое является альтернативой гормональным средствам женской контрацепции. Источник: Pixabay

При этом ученые добавляли разное количество компонентов к IgG и вводили плазмиды с данными антителами в эмбриональные клетки человека, что способствовало росту новых клеток IgG с сконструированными компонентами.

Впоследствии специалисты испытали такие клетки в чашке Петри (сосуд для исследований клеточной культуры, – ред.) и выяснили, что они в десять раз лучше отлавливают сперматозоиды, чем исходные, взятые у женщин-добровольцев.

Затем исследователи испытали созданные антитела на овцах с введением им человеческой спермы. Через две минуты они собрали образцы и подсчитали количество подвижных сперматозоидов – снижение составило 99,9% по сравнению с контрольными группами.

Созданные антитела испытали на овцах
Созданные антитела испытали на овцах. Источник: Pixabay

По словам ученых, необходимо провести дополнительные исследования. На следующем этапе они планируют выяснить, будут ли разработанные антитела вести себя так же в женском влагалище.

Как известно, в настоящее время существуют два основных варианта контрацепции: блокирующие средства (презервативы или внутриматочные спирали) и гормоны в виде инъекций или таблеток. И первый, и второй имеют свои недостатки, которые приводят к проблемам с женским здоровьем. В своей новой работе ученые обнаружили третью альтернативу – применение антител.

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