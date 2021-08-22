Лучшие Android-смартфоны в категории "цена-качество"

В сети назвали лучшие Android-смартфоны, которые представлен в различных ценовых категориях. В список попали много китайский устройств, сообщает Обозреватель.

Рейтинг по состоянию на июль 2021 года был составлен создателями бенчмарка AnTuTu. Список устройств открывают смартфоны по цене до 308 долларов. Тут лидером стал китайский смартфон Redmi Note 10 Pro, который набрал 409,7 балла. В списке недорогих аппаратов также есть Motorola Edge S, realme Q3 Pro, Redmi K40, IQOO Z3 и Redmi 10X 5G.

Рейтинг смартфонов до 308 долларов. Источник: AnTuTu

Среди смартфонов до 464 долларов рейтинг возглавили сразу две модели Redmi: K30S (326,4) и топовая модификация K40 с 12/128 ГБ памяти. На третьем месте расположился iQOO Neo5.

Рейтинг смартфонов до 464 долларов. Источник: AnTuTu

В цене до 618 долларов лучшим смартфоном назвали Redmi K40 Pro+, iQOO 7, realme GT, Oppo Reno 6 Pro 5G и vivo S10 Pro.

Рейтинг смартфонов до 618 долларов. Источник: AnTuTu

В категории до 772 долларов пользователи назвали лучшими устройствами Black Shark 4 Pro, Red Magic 6 Pro 12/256 ГБ, Samsung Galaxy S21 5G, Oppo Reno 6 Pro+ 5G, vivo X60 Pro и Xiaomi Mi11 Pro.

Рейтинг смартфонов до 772 долларов. Источник: AnTuTu

Среди флагманов по цене от 772 долларов лучшим назвали смартфон OPPO Find X3 Pro (12/256 ГБ). В топе списка также есть Xiaomi Mi11 Ultra (8/256 ГБ) и vivo X60 Pro+ в модификации 12/256 ГБ.