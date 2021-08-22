Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2021 года советует Тельцам слушать свою интуицию. Львы имеют все шансы завести интересное знакомство, сообщает 24 Канал.

В этот день стоит быть внимательным к своим эмоциям и желаниям. Не давайте другим использовать себя, если вы сами этого не хотите.

Овен (21 марта – 20 апреля)

День для Овнов окажется продуктивным, если вы сможете направить свою энергию в нужное русло. Не игнорируйте подсказки, которые вам подарит в этот день судьба.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам надо посвятить сегодняшний день поискам ответов на важные вопросы. Слушайтесь свою интуицию и делайте так, как вам подсказывает сердце.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В этот день избегайте подозрительных людей в сети. Выставлять на продажу сегодня ничего не рекомендовано. Желательно иметь как можно меньше дел связанных с деньгами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня захочется романтики. Не бойтесь сказать об этом своему любимому человеку. День желательно провести в свое удовольствие.

Лев (23 июля – 23 августа)

В этот день Львы имеют все шансы завести интересное знакомство на отдыхе. Будьте собой и не переигрывайте, стараясь произвести хорошее впечатление.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодняшний день используйте с максимальной пользой для себя и окружающих. Сегодня вы будете разрываться между домашними делами и желанием ваших друзей. Астрологи советуют выбрать первый вариант.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весам удастся осуществить задуманные планы. Вы почувствуете колоссальную поддержку от любимого человека, поэтому у вас появится повод находиться в хорошем настроении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы сегодня получат огромное удовольствие от шопинга. В первой половине дня уделите время своим близким друзьям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В этот день энергия Стрельцов будет находиться на высоком уровне. Сегодня рекомендовано заниматься физическими упражнениями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет подталкивать Козерогов к кардинальным переменам. Не сопротивляйтесь этому и начните менять то, что давно хотели.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня откажитесь от необдуманных поступков, ведь можете совершить глупости. Вторая половина дня принесет вам новые возможности, которыми стоит воспользоваться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

В первой половине дня сосредоточьтесь на внутренних изменениях. Вторая половина дня удачна Дню перемен внутренних.

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