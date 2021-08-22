Курс валют НБУ на 22 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 22 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 21 августа, не изменился и остается на уровне 26.65 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 22 августа 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 31.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 22 августа 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.60 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 22 августа 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.45 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 22 августа 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.06 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 22 августа 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.80 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 22 августа 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.650400
|EUR
|Евро
|31.169000
|RUB
|Рубль
|0.359510
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.447100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.061000
|PLN
|Польский злотый
|6.800700