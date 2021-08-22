Курс валют НБУ на 22 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 22 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 августа, не изменился и остается на уровне 26.65 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 22 августа 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 22 августа 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.60 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 22 августа 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.45 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 22 августа 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.06 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 22 августа 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.80 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 22 августа 2021 года.