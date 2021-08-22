Данилов заявил о причастности РФ к уничтожению самолета МАУ в Иране

Иран намеренно сбил украинский самолет "Международных авиалиний Украины", чтобы перебить жесткую конфронтацию с США, которая грозила войной, а помогли им в этом россияне, сообщает Сегодня.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, первым серьезным вызовом для СНБО стал инцидент с самолетом в Иране. По его словам, украинская сторона сработала так, что даже президент США еще не был в курсе дел, а Киев уже знал, что произошло.

"Мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран, и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот наш самолет был сбит ракетой российского производства, а именно – "Тор-М1".

В то время даже президент Соединенных Штатов еще продолжал говорить, что это техническая неисправность самолета МАУ. А мы настаивали, что пройдет короткий промежуток времени и всем станет известно, что происходит" , – сказал Данилов.

Он отметил, что СНБО получил информацию непосредственно из города падения самолета, и там было ужасно видео, которое никто так и не увидел, поскольку такое нельзя было показывать обществу.