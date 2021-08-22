Как снять автомобиль с учета не на ходу

К счастью, уровень сервиса в большинстве сервисных центров МВД в последние годы значительно улучшился, но, как говорится, не везде и не всегда. Поэтому отправляясь в бывший МРЭО, лучше быть вооруженным знаниями, сообщает 24 Канал.

Снятие автомобиля с учета – операция малораспространенная. Более того, как пояснили в Главном сервисном центре МВД, операция снятия с учета возможна лишь в трех случаях:

Выбраковка автомобиля в целом – то есть его полное списание и утилизация

По решению суда (например, отмена неправомерной или ошибочной регистрации)

Для вывоза автомобиля за границу

Снять автомобиль с регистрации сегодня можно лишь по нескольким определенным причинам. Полная выбраковка – одна из них

Чаще всего граждане отдельно от других процедур машину с учета не снимают, а пользуются услугой перерегистрации, которая предполагает одновременное снятие машины с учета с одного человека и регистрации ее на другую.

Также снять машину с учета бывает нужно при ее угоне, но об этом печальном варианте мы сегодня говорить не будем.

В жизни же потребность снять автомобиль с учета в Украине чаще всего возникает, когда машину списывают на лом (утилизация). Поэтому понятно, что чаще всего объект списания при этом представляет собой недвижимость. Как снять машину с учета, если она не на ходу?

Если все делать по правилам, снятие автомобиля с регистрации не занимает много времени. Это бесплатно в большинстве случаев

Согласно постановлению Кабмина Украины № 1388 от 07.09.1998﻿﻿, процедура регистрации, перерегистрации и снятия с учета выполняется по подобному алгоритму. Самый сложный для владельца машины в состоянии “не на ходу” пункт – то, что касается обязательного осмотра машины: “подлежат осмотру специалистами экспертной службы МВД с целью сверки идентификационных номеров их составных частей с номерами, указанными в представленных владельцем для регистрации документах” (п. 15).

Без осмотра можно снять с учета только машину дипломатов и международных организаций, которая уже выехала за границу и машину, которая списывается полностью, то есть вследствие “выбраковки в целом”. Таким образом для владельца, желающего просто избавиться от ненужной машины, дело значительно облегчается. Тем более, в такой ситуации процедура бесплатна.

Чтобы снять с учета автомобиль из-за его утилизации (выбраковки в целом), не нужно делать его осмотр экспертом

Отметим, что автомобиль без идентификационных номеров на кузове, шасси, раме или с поврежденными номерами можно снять с учета только в случае выбраковки машины в целом (п. 15).

Чтобы эксперт сервисного центра все-таки мог осмотреть автомобиль, который не может двигаться (не путать с экспертизой), у владельца есть два пути:

Привезти машину на лафете (автовозе) или на буксире

Привезти эксперта к месту стоянки автомобиля

Второй пункт в большинстве случаев не будет простым. Нужно обратиться к экспертной группе в сервисном центре и записать заявление с просьбой выехать на место стоянки неисправного авто. Срок реакции на заявку нам выяснить не удалось, но сайт узнал, что официально окончательное решение – за самими экспертами.

Добавим, что снять машину с учета можно в любом сервисном центре независимо от места регистрации владельца – гражданина или юридического лица. Стоит позаботиться о том, чтобы автомобиль при снятии с учета имел более-менее приличный вид.

Даже если автомобиль заявлен как “не на ходу”, эксперту для осмотра его надо предъявлять в комплектном виде

Ведь невозможность машины двигаться у отечественного автовладельца часто означает, что машина находится в полуразобранном состоянии. Между тем, эксперт при осмотре должен увидеть именно автомобиль, а не голый кузов с кучей агрегатов и мелких запчастей на полу рядом. Комплектным считается автомобиль, на котором установлены двигатель, трансмиссия, подвески, стекла, подавляющее большинство компонентов интерьера и наружной облицовки.

Рекомендация:

Как показывает опыт, в некоторых регионах Украины дождаться выезда эксперта для осмотра на место стоянки автомобиля, который не на ходу, практически невозможно. Причина, вероятно, в большой загруженности экспертов работой непосредственно в сервисном центре. Поэтому советуем мобилизовать всю свою коммуникабельность и дипломатичность во время приглашения эксперта. Ну а если это не поможет, помните, что кроме эвакуатора есть еще такой вариант транспортировки неисправного авто, как буксировка на жесткой сцепке. Устройство для этого хотя и имеет определенные особенности, на самом деле – вещь несложная.