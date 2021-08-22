В Афганистане еще остались украинцы, операция по эвакуации продолжается
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встречая эвакуационный борт из Кабула рассказал, что в Афганистане до сих пор находятся более сотни украинцев, и в течение ближайших дней их должны оттуда вывезти, сообщает Украинская правда.
22 августа в Киеве приземлился второй эвакуационный борт из Кабула, однако он не будет последним.
По словам главы ОП, людей эвакуировали практически из боевых действий. Он добавил, что в Афганистане еще остаются наши граждане.
"У нас в Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", – сказал Ермак.