Украинские курорты атаковали медузы: причины нашествия

В этом году туристов, отдыхавших на Черном и Азовском морях, регулярно атаковали медузы. Одной из причин такого нашествия заведующий отделом Украинского научного центра экологии моря, кандидат биологических наук Александр Гончаров назвал изменения климата, сообщает Обозреватель.

По его словам, такая же ситуация с обилием медуз в море и на берегу может повториться и в будущем, однако точный прогноз дать сложно.

Гончаров добавил, что увеличение численности популяций медуз в обоих морях связано с тем, что они являются самыми замкнутыми в мире. Это значит, что почти все загрязняющие вещества (такие как азот и фосфор, используемые в сельском хозяйстве), которые попадают через реки в Азовское и Черное море, в них и остаются.

Отметим, что эти вещества вызывают активный рост водорослей в водоемах. Ими в свою очередь питаются медузы, что способствует их активному размножению.

Украинские курорты атаковали медузы.

Третьей причиной роста количества медуз становится попадание в моря из океанов и рек инвазивных видов морских организмов. Они негативно влияют на фауну, конкурируют с местными видами и нередко в итоге занимают их место.

"К таким видам можно отнести гребневиков (Ctenophora), которых часто путают с медузой. Попав к нам из океана, этот хищник начал конкурировать с черноморскими рыбами за пищевые ресурсы, и оказался настолько в этом успешен, что со временем в рыболовные сети попадался только он" , – рассказал Гончаров.

Гребневиков путают с медузами. Источник: wikimedia.org

Ученый отметил, что Украине нужны исследования, которые помогли бы противостоять нашествию медуз, однако для таких проектов нет финансирования.