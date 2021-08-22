В СБУ создали медаль в честь Баканова

Впервые в истории Службы безопасности Украины была отчеканена памятная медаль с именем действующего главы СБУ, сообщает Зеркало недели.

Ни первому Председателю СБУ Евгению Марчуку, ни дважды главе Службы Владимиру Радченко подобное в голову не приходило, отмечает издание.

"Вручали всем випускникам Академии СБУ! Пафос при вручении был такой, будто вручали от заслуженного, героического ветерана украинских спецслужб" , - передал восприятие офицерами Службы этой "награды" высокопоставленный сотрудник СБУ.

Отметим, что при назначении Ивана Баканова на пост главы СБУ у него не было не только опыта, но и воинского звания. Во имя соблюдения закона ему были вручены погоны лейтенанта.

Памятная "Медаль Баканова" не является ведомственной наградой, поскольку не входит в число четырёх регламентированных наград СБУ. А значит, ее производство не могло осуществляться за бюджетные деньги.