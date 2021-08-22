Кличко не пустили на встречу с Меркель - остановил охранник

 В Международном аэропорту "Борисполь" мэра Киева Виталия Кличко не пустили на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Сегодня.

Об этом написал он в Telegram.

"Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – говорится в сообщении.
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