Возле аэропорта Кабула погибли семь афганцев

Давка и жара на подступах к аэропорту в Кабуле привели на выходных к гибели семи афганцев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наши мысли - с семьями семи афганских гражданских лиц, скончавшихся в толпе в Кабуле" , - заявили в министерстве обороны Великобритании.

"Обстановка остаётся крайне сложной. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблему как можно более безопасным образом" , - подчеркивается в заявлении.

Телеканал SkyNews отмечает, что на территорию аэропорта пытаются прорваться тысячи афганцев, причём многие из них не попадают в те категории граждан, которые могут рассчитывать на эвакуацию из захваченного движением "Талибан" Афганистана. Люди находятся круглые сутки на солнцепеке, многие теряют сознание из-за жары.