Возле аэропорта Кабула погибли семь афганцев
Давка и жара на подступах к аэропорту в Кабуле привели на выходных к гибели семи афганцев, сообщает Интерфакс-Украина.
"Наши мысли - с семьями семи афганских гражданских лиц, скончавшихся в толпе в Кабуле", - заявили в министерстве обороны Великобритании.
"Обстановка остаётся крайне сложной. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблему как можно более безопасным образом", - подчеркивается в заявлении.
Телеканал SkyNews отмечает, что на территорию аэропорта пытаются прорваться тысячи афганцев, причём многие из них не попадают в те категории граждан, которые могут рассчитывать на эвакуацию из захваченного движением "Талибан" Афганистана. Люди находятся круглые сутки на солнцепеке, многие теряют сознание из-за жары.