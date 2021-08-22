Немцы дали пять рекомендаций по экономии топлива

Немецкое объединение технического надзора TUV, которая занимается экспертизами, испытаниями и сертификациями автомобилей, дала несколько интересных советов по экономичному вождению, сообщает АвтоПортал.

Не исключено, что некоторые из этих «лайфхаков» некоторым автомобилистам хорошо знакомы, но наверняка найдутся и те пункты, которые станут сюрпризом даже для бывалых водителей.

Как ездить экономно

Итак, что же эксперты из Германии рекомендуют конкретно? Давайте смотреть!

Пункт 1. Грамотное переключение передач. АКПП самостоятельно оптимизируют и выбирают необходимое передаточное число, а вот на «механике» водителю нужно все делать самому. Для экономии топлива на более высокую скорость следует переключаться при 2000 об/мин. В городах, особенно густонаселенных, многим водителем приходится сохранять невысокую скорость, в таких условиях добиться какой-либо экономии горючего сложно, но все же выход есть. Например, если ехать со скоростью 50 км/ч не на второй, а на четвертой передаче (а некоторые типы КП и двигателей позволяют даже «воткнуть» пятую), расход топлива можно снизить на целых 50%! Впрочем, здесь важно соблюдения одного условия – ехать так можно только по прямой, дабы не допустить «перегруза» двигателя. На «автомате» же главная рекомендация – не «топить» и никаких кик-даунов.

Пункт 2. Правильное торможение. Перед красным сигналом светофора нужно снять ногу с газа и плавно нажимать на тормоз. Не стоит резко гнать, чтобы потом точно так же резко останавливать машину. Вообще это не только неэкомично, но и небезопасно.

Пункт 3. Соблюдение скорости. Не нужно разгоняться за отметку в 130 км/ч, даже на тех дорогах где позволено больше (это касается Германии – в Украине же 130 км/ч является максимально разрешенной скоростью, для и то лишь на магистралях, коих немного). Часто из-за особенностей движения, постоянного торможения и ускорения, выигрыш во времени минимален, а расход топлива увеличивается.

Пункт 4. Ненужное – вон! Если машина забита лишними вещами, их стоит убрать. Дополнительные 100 кг в автомобиле увеличивают расход на 0,3 литра. То же самое касается аксессуаров, таких как багажные боксы и велосипедные крепления – они нарушают аэродинамику автомобиля и увеличивают расход топлива.

Пункт 5. Контроль давления. Наконец, нужно следить за атмосферами в шинах. Например, давление в покрышках с недостаточным накачиванием в 0,2 бара увеличивает расход топлива на целых 10%.