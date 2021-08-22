Топ-5 изобретений украинских IT-специалистов

Украина, безо всяких преувеличений, может гордиться своими IT-шниками. Услугами наших сограждан пользуются многие крупные зарубежные компании. Украинцы разрабатывают приложения и программы, которые известны во многих странах и могут составить конкуренцию мировым гигантам, сообщает Обозреватель.

Радость для домашних любимцев

Petcube – одно из очень известных во всем мире устройств, изобретенных украинскими IT-шниками. Это такой электронный куб, который позволяет владельцам животных на расстоянии играть и общаться со своими любимцами с помощью лазерной указки, чтобы те не скучали.

Придумал его киевлянин Ярослав Ажнюк вместе со своими друзьями Александром Нескиным и Андреем Кленом.

Ажнюк, Нескин, Клен (слева направо). Источник: usa.one

Деньги для запуска своего стартапа ребята собрали с помощью краудфандинговой компании. Теперь это изобретение можно купить в самых известных интернет-магазинах – Amazon, Brookstone, DataVision.

Сейчас Ажнюк живет и работает в американской Силиконовой долине. Сам он родился в семье ученых, учился в КПИ на прикладной математике.

Электронный куб играет с домашними любимцами пока вас нет дома. Источник: ТСН

Исправляет ошибки

Grammarly – это онлайн-платформа, которая помогает в написании текстов на английском языке и их проверке на грамматические и синтаксические ошибки. Также она анализирует речевые обороты, подсказывает, как лучше построить предложение. В своей работе платформа использует искусственный интеллект.

Авторы и создатели этого изобретения украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер.

Максим Литвин, Дмитрий Лидер, Алексей Шевченко. Источник: mc.today

Идея Grammarly пришла двум студентам Международного христианского университета Шевченко и Литвину. Они увидели, что многие студенты скачивают свои работы из интернета, а преподаватели тогда не могли проверить тексты на плагиат.

В 2004 году Алексей Шевченко уехал на учебу в Торонто. И уже там вместе с Максимом Литвином они создали программу под другим названием MyDropBox, которая проверяла студенческие работы на предмет списывания. К ним тогда присоединился и Дмитрий Лидер в качестве инженера. Разработкой заинтересовались многие мировые учебные заведения, которые покупали программу и проверяли работы студентов на оригинальность.

Украина может гордиться своими IT-шниками: топ-5 изобретений, которыми пользуются во всем мире

Позже свое детище авторы продали. А через некоторое время уже создали новый редактор под названием Grammarly. И продавали его уже не университетам, а всем желающим, кто использует английский язык.

Помогает выучить языки

Preply – международная образовательная платформа по поиску репетиторов для изучения иностранного языка и других предметов. Тут можно найти преподавателей более 50 языков мира, а также физики, математики, химии, биологии и т.д.

Ее создатели украинцы – Кирилл Бигай, Сергей Лукьянов, Дмитрий Волошин. Начинали они свой стартап с предоставления услуг по поиску репетиторов по английскому в Киеве. Но очень скоро программа стала популярной и в других городах, а кроме английского тут стало возможным изучение еще 11 иностранных языков.

Кирилл Бигай, Дмитрий Волошин, Сергей Лукьянов. Источник: mc.today

Теперь любой может зайти на платформу, выбрать город и предмет, который его интересует. И получить список преподавателей с описанием их биографии и опыта.

Клиент общается с преподавателем и когда получает его согласие, тогда оплачивает и приступает к обучению. Все очень просто.

Причем ученики могут оставлять свои отзывы о преподавателе, таким образом формировать его рейтинг.

Украина может гордиться своими IT-шниками: топ-5 изобретений, которыми пользуются во всем мире. Источник: You Tube

Торговец фотографиями

Одним из самых известных фотобанков на просторах Интернета является Depositphotos, который создал украинец Дмитрий Сергеев.

Сергеев известен тем, что еще в 2005 году запустил файлообменник Depositfiles. Он был популярен, пока в мире не началась борьба с пиратством. Поэтому в 2009 году детище было продано.

Дмитрий Сергеев. Источник: 24tv

И начался новый этап. На идею создать фотобанк Depositphotos Сергеева натолкнула супруга-фотограф. В то время в Интернете уже существовали известные фотобанки, поэтому он решил заманивать фотографов деньгами. За каждую фотографию он платил в несколько раз больше, а потребителям фотографии отдавал дешево.

Вскоре Depositphotos заметили на рынке. А в первый же год существования объемы фотографий достигли 1 млн файлов.

Украина может гордиться своими IT-шниками: топ-5 изобретений, которыми пользуются во всем мире

Depositphotos стал первой украинской IT-компанией, которая получила деньги от ЕБРР.

Самый нужный инструмент

GitLab – очень известный инструмент, которым пользуются многие программисты со всего мира. Он нужен для упрощения работы с системой Git.

Дмитрий Запорожец (третий слева). Источник: thepoint

Git в свою очередь нужен программистам, когда они вместе работают над каким-то кодом. Git позволяет управлять версиями разрабатываемого кода или программы – например, сливать разные изменения в одно, отслеживать кто какую правку сделал и т.д. Одним из разработчиков GitLab является украинец Дмитрий Запорожец, именно он написал код для GitLab. Систему используют более 1000 организаций, включая SpaceX Илона Маска, IBM, Alibaba и др.