В СБУ прокомментировали именные монеты "Иван Баканов"

Впервые в истории СБУ отчеканили памятные монеты с именем действующего главы службы – на так называемых "коинах" написано Ivan Bakanov. В Службе безопасности объяснили, что это обычная практика для многих спецслужб других стран, сообщает Украинская правда.

В субботу СМИ сообщили, что всем выпускникам Академии СБУ вручили медали, на которых запечатлено имя Баканова.

На запрос в Службе безопасности ответили, что действительно вручали награды выпускникам, однако речь идет не о медалях, а о коинах, а практика чеканить на отличиях имя главы спецслужбы есть и в других странах.

"В этом году прошло стандартное вручение наград выпускникам Национальной Академии СБУ. Среди прочего им были вручены памятные коины (монеты), что является общепринятой практикой для многих спецслужб мира. Поэтому все попытки отдельных лиц трактовать это обычное событие под любым другим углом является исключительно попыткой информационной манипуляции".