Дмитрий Гордон показал милое фото с супругой

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал в Instagram фотографию, на которой предстал вместе со своей супругой Алесей Бацман, сообщает УНИАН.

В кадре Дмитрий и Алеся мило улыбались и наклонили головы друг к другу. Такой снимок понравился поклонникам Гордона, поэтому за несколько минут они поставили почти 1500 лайков.

"Хорошего воскресенья" , - подписал кадр Дмитрий.