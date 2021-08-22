На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на ОРДЛО

На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на ОРДЛО

На территории Попаснянской территориальной громады (Луганская обл.) завершено строительство радиотелевизионной станции, которая сделает доступным украинский контент для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отметили в Министерства развития общин и территорий, благодаря строительству станции, около 200 тыс. человек по обе стороны линии разграничения на Донбассе получат доступ к 30 украинским телеканалам цифрового телевидения и 8 радиоканалам.

Отмечается, что конструкция башни станции является уникальной инженерной разработкой высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн.

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