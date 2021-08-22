На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на ОРДЛО

На территории Попаснянской территориальной громады (Луганская обл.) завершено строительство радиотелевизионной станции, которая сделает доступным украинский контент для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отметили в Министерства развития общин и территорий, благодаря строительству станции, около 200 тыс. человек по обе стороны линии разграничения на Донбассе получат доступ к 30 украинским телеканалам цифрового телевидения и 8 радиоканалам.

Отмечается, что конструкция башни станции является уникальной инженерной разработкой высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн.