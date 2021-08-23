Врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом

Врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом

Благодаря рекламе йогуртов, все начинают принимать полезные бактерии, часто не зная, что только этого для здоровья кишечника недостаточно, сообщает РБК-Украина.

Свои - всегда лучше, чем чужие, об этом рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Поэтому нужно выращивать и поддерживать свою микробиоту. Для этих целей она предлагает использовать пре- и метабиотики.

Эта тема - очень большая, и по-хорошему нужно начинать с питания и устранение патогенов. Также важно научиться правильно использовать группу препаратов, влияющих на полезную флору.

Чем поддерживать микрофлору кишечника?

  • Пребиотики
  • Метабиотики
  • Синбиотики
  • Пробиотики

Пребиотики - это пищевые волокна, которые питают дружественные микроорганизмы.⠀

Варианты пребиотиков:

- Дисахариды (лактулоза),

- Олигосахариды (фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды),

- Полисахариды (целлюлоза, пектины, камеди, декстрин, инулин, псиллиум и др.).

Осторожно при СИБР (синдром избыточного бактериального роста) - может вызвать вздутие и ухудшение.

Самые безопасные - галактоолигосахариды (GOS). Они не перевариваются в верхних отделах кишечника, а только в толстом, становясь настоящим лакомством для бифидо- и лактофлоры.

Естественными пр﻿ебиотиками являются цельные овощи, ягоды, некоторые фрукты, зелень.

Метабиотики - это продукты метаболизма или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Помогают нормальной флоре расти и развиваться, а также подавляют рост патогенов.

Метабиотики не вызывают дискомфорта при СИБР, не вступает в конфликт с имеющейся флорой, а потому могут быть использованы при этом состоянии.

Естественные метабиотики - ферментированные продукты, например, квашеная капуста или комбуча.

Автор: Татьяна Турчаникова

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