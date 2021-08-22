Украинский лыжник чудом выжил в жутком завале (видео)

Этап Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя едва не завершился трагедией для украинского лыжника Дмитрия Драгуна. 23-летний спортсмен попал в страшный завал во время гонки свободным стилем на 26 километров, сообщает Обозреватель.

На одном из скоростных участков итальянец Франческо Беччис резким маневром сбил целую группу лыжников. В результате спортсмены на скорости 60 км/ч упали на асфальт.

Дмитрий Драгун (в желтом шлеме) пострадал больше всех. Источник: Кадр из видео

Больше всего досталось атлету в желтом шлеме под номером 14. Им и оказался Драгун.

Позже в социальных сетях черниговский спортсмен выложил снимки разбитого шлема, который спас ему жизнь.

Расколотый шлем. Источник: Instagram спортсмена

"Благодарность за качественный инвентарь, который вчера сохранил мне жизнь. Сейчас со мной все хорошо (не считая пару десятков ссадин и ушибов). Номер 14 оказался невезучим" , – отметил Дмитрий.