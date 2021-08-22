В Киеве установят горельеф Богдану Ступке

Украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке, который умер 22 июля 2012 года, установят в Киеве горельеф (разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона). Скульптуру планируют поставить на улице Марии Заньковецкой, где находится дом артиста, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил внук Богдана Ступки – Дмитрий. Артист опубликовал на своей странице в Instagram﻿ соответствующий пост и признался, что очень рад этой новости.

"Пойду деда поздравлю. Он с одной из своих любимых шляп теперь появится на улице Марии Заньковецкой. По правильному это называется горельеф. А по простому – на доме деда открывают его изображение. Прямо на день рождения. Пятница 27 августа. Начинаем в 11:00" , – сообщил в фотоблоге Дмитрий.

Дмитрий Ступка сообщил об установке горельефа дедушке в Киеве. Источник: Instagram Дмитрия Ступки

Также Ступка добавил, что помимо горельефа, в Киеве также планируется выставка картин с изображением Богдана Ступки в Музее Шевченко.

"Название – КОД СТУПКИ. С 29 августа по 10 сентября – вход свободный" , – писал артист.