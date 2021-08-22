Украина может полагаться на Альянс – командующий НАТО

Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующего ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк по случаю 30-й годовщины Независимости Украины заявил, что Украина может полагаться на полную солидарность НАТО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в обращении адмирала.

"Поздравляю миллионы украинцев, которые сегодня отмечают 30-ю годовщину Независимости. 30 лет назад храбрые патриоты объединились, чтобы провозгласить Украину независимым государством. В 1991 году ваш народ отчаянно боролся и заплатил высокую цену за свою свободу, право на собственный выбор и путь. Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитету и территориальной целостности, и может полагаться на полную солидарность НАТО " , - сказал Берк.

Он заверил, что Украина - ценный партнер НАТО, и Альянс предоставляет надежную политическую и практическую поддержку украинскому оборонному сектору.

"От военных учений и финансовой помощи к поддержке в противодействии пандемии COVID-19, НАТО продолжает оказывать мощную практическую помощь Украине" , - сказал Берк.

Адмирал подчеркнул, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности.