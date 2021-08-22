В новой Tesla Model S выявили массу недостатков

Электромобиль имел вид поддержанного, а не нового, сообщает Автоцентр.

Tesla регулярно оказывается в центре различных скандалов. Большая часть из них связана с низким качеством выпускаемых электромобилей. В сеть неоднократно попадали видео, на которых владельцы показывали недостатки моделей. В январе этого года компания обновила часть выпускаемых электрокаров. Несмотря на это, качество осталось на прежнем уровне.

Подтверждением тому служит видеоролик, в котором владелец Tesla Model S в исполнении Long Range, сделал детальный обзор электрокара. Мужчина оказался автором YouTube-канала MrExitStrategy. Он сразу отметил, что не является хэйтером и любит свой новенький электромобиль, а компанию считает одной из лучших на рынке. Однако несоответствие соотношения цена/качество его сильно огорчило.

По его словам новинка полна недочетов и брака. И это при том, что ее стоимость превышает 100 тысяч долларов. Первые дефекты блогер заметил буквально сразу. Сколы, царапины и пузырьки присутствовали на всем лакокрасочном покрытии кузова. Зеркала заднего вида были плохо закреплены, двери открывались с сильным скрипом, а колесные диски очень потерты.

Еще больше проблем владелец выявил в салоне новенькой Теслы. Уплотнители в дверях пошли волнами, за щитком приборной панели скопилась пиль, а внутри стекла водительской двери и вовсе был мусор. Также он отметил наличие странных пятен на обивке сидений (которые не смываются) и непонятный шум при включении системы климат-контроля. И это далеко не все заводские «косяки». Общий вид автомобиля напоминал подержанный, а не только что сошедший с конвейера. Компания оперативно отреагировала на данное видео и пообещала устранить часть недостатков.