Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поставки оружия из Германии, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"Мы обращались относительно поставок (в Украину – ред.) оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений.
Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время не хотел бы перечислять все важные вещи.

"Но в рамках наших договоренностей с Германией и сотрудничества с НАТО Украина ожидает и снайперских винтовок, и еще много вещей, кроме флота, и военных катеров, которые мы бы хотели получить от наших партнеров. Это предстоящий большой и долгий разговор", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что в рамках его встречи с Меркель один на один "об этом (поставках оружия в Украину из Германии – ред.) разговора не было".

"Вероятно, во время ланча мы поднимем этот вопрос", - подытожил президент.

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