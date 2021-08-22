Хайден Панеттьери 32: как менялась бывшая невеста Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери 21 августа отметила свой 32-й день рождения. В Украине про существование Хайден никто не знал до 2009 года, когда она не познакомилась с Владимиром Кличко, сообщает Обозреватель.

2001 год. Источник: Beauty.ua

2003 год. Источник: Beauty.ua

Роман спортсмена и артистки продлился два года. Затем пара разорвала отношения. В 2013 году Хайден и Владимир сошлись вновь и к концу года объявили о помолвке.

2004 год. Источник: Beauty.ua

2005 год. Источник: Beauty.ua

В декабре 2014 года Панеттьери родила Владимиру дочь Кайю Евдокию. После родов молодую маму одолела тяжелая послеродовая депрессия, из-за которой актрисе приходилось обращаться за помощью к специалистам.

2008 год. Источник: Beauty.ua

2007 год. Источник: Beauty.ua

2006 год. Источник: Beauty.ua

В августе 2018-го украинский боксер и американская актриса окончательно расстались.

2009 год. Источник: Beauty.ua

После этого оставив бывшему супругу их совместную дочь, знаменитость стала вести разгульный образ жизни. Американка закрутила роман с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. При этом актриса злоупотребляла алкоголем.

2011 год. Источник: Beauty.ua

2012 год. Источник: Beauty.ua

В мае 2019-го Хикерсон избил Хайден. Несмотря на это Хайден не стала подавать на бойфренда в суд и простила его.

2014 год.

2014 год.

В феврале 2020-го Брайан вновь поднял руку на знаменитую подругу. В этот раз его арестовали и приговорили к тюремному сроку.

2015 год.

2016 год.

В июле 2021 года стало известно, что Хайден отправилась на романтическую встречу с Хикерсоном сразу же после того, как он вышел из тюрьмы.

2018 год.

2020 год. Источник: Instagram Хайден Панеттьери