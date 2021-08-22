Меркель объяснила свое отсутствие на Крымской платформе

Канцлер Германии Ангела Меркель уверяет, что ее отсутствие на саммите Крымской платформы 23 августа не свидетельствует о желании угодить России, сообщает Корреспондент.

"Нет, это не говорит об этом (ее отсутствие – о желании угодить РФ). Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось" , - заявила Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также она объяснила, почему в Украину на саммит не приедет министр иностранных дел Германии.