Меркель объяснила свое отсутствие на Крымской платформе
Канцлер Германии Ангела Меркель уверяет, что ее отсутствие на саммите Крымской платформы 23 августа не свидетельствует о желании угодить России, сообщает Корреспондент.
"Нет, это не говорит об этом (ее отсутствие – о желании угодить РФ). Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось", - заявила Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также она объяснила, почему в Украину на саммит не приедет министр иностранных дел Германии.
"Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел, и днем ранее я приеду (в Украину). То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел", - подчеркнула Меркель.