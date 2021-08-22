Афганская женщина родила в самолете ВВС США

Афганская женщина родила девочку на борту рейса ВВС США во время эвакуации из Кабула, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщила команда воздушной мобильности Соединенных Штатов.

"У матери начались схватки в середине полета, это побудило пилота снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери" , - говорится в сообщении в Twitter.

Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Женщину и новорожденную доставили в ближайшее медицинское учреждение. Они обе находятся в удовлетворительном состоянии.