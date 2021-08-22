Названы лучшие б/у автомобили-гибриды 2021 года

Британцы предложили рейтинг б/у гибридов, которые выступят достойной альтернативой электрокарам, сообщает UBR.

Электрификация стала главной тенденцией мирового автопрома последних лет, но далеко не все могут себе позволить купить новый электрокар, даже "бэушный". Эксперты британского издания AutoExpress предложили альтернативу – подержанные гибридные автомобили.

Гибриды существуют уже несколько десятилетий и отличаются многими преимуществами. В них используется небольшой электродвигатель и аккумулятор, которые можно использовать для приведения в движение колес на короткое время.

Это повышает эффективность, снижает выбросы и обеспечивает тихую работу на низкой скорости.

1. BMW 330e

BMW 3 серии всегда были одними из самых востребованных компактных седанов, в немалой степени благодаря широкому диапазону как четырех- и шестицилиндровых бензиновых, так и дизельных двигателей. Их привлекательность только выросла с появлением подключаемого гибрида.

Модель 330e дала покупателям удобство 2-литрового бензинового двигателя, и при этом электродвигатель добавил преимущества, в том числе возможность не выделять загрязняющие вещества и сокращения счетов за топливо – особенно при коротких поездках.

Немцы оснастили эту модель аккумулятором емкостью 7,6 кВтч, что обеспечивает запас хода только на электротяге в 40 км. Благодаря силовой установке на 87 л.с. мощность в электрическом режиме плавная и адекватная.

Когда требуется больше мощности, в действие вступает 182-сильный бензиновый агрегат, разгоняющийся до 100 км/ч за 6,1 секунды.

Это означает, что реальная производительность "гибрида" ненамного меньше, чем у шестицилиндрового дизельного 330d. Пассажирское пространство спереди и сзади так же комфортно, как и во всей остальной линейке 3-й серии.

Батарея хранится под полом багажника, и хотя его общая вместимость в результате уменьшилась, объем загрузки 370 литров все еще приемлем.

В остальном 330e сохраняет все качества, которые делают серию отличным выбором. На дороге он понравится более продвинутым водителям благодаря маневренному, но стабильному балансу шасси, острому рулевому управлению и хорошему сцеплению. Тем не менее, эта спортивная динамика не вредит комфорту.

2. Hyundai Ioniq PHEV

Hyundai Ioniq PHEV (гибрид) является достойной альтернативой для Toyota Prius, если водитель хочет удобный, тихий и легкий автомобиль для езды на работу, подмечают эксперты.

Дальность хода составит около 62 км, если зарядить батарею полностью – это более чем достаточно для повседневных поездок.

Авто оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем. Интерьер Ioniq немного "скучноват внутри", отмечают в AutoExpress, но в нем есть все необходимое, включая Android Auto и Apple CarPlay, в купе с большим сенсорным дисплеем на приборной панели.

3. Toyota Prius

Prius – вполне комфортный, технологичный и экономный вариант. Четвертое поколение данной модели, представленное в 2015 году, перешло на новое шасси, а сложная настройка подвески обеспечивает уверенную езду и хорошую управляемость.

Платформа была разработана с учетом гибридных силовых агрегатов, поэтому батареи не занимают много места. Таким образом, объем 343-литрового багажника вполне приемлем.

4. Kia Niro

Kia Niro похож на Hyundai Ioniq. Обе модели доступны в полностью электрическом исполнении, а также в вариациях PHEV и традиционных гибридных моделях.

Фанатам внедорожников понравится клиренс и относительно практичный багажник объемом 382 литра.

Все модели имеют круиз-контроль и климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо и спутниковую навигацию.

5. Toyota C-HR

Это стильный гибридный внедорожник. Ходовая часть Toyota C-HR аналогична с Prius, поэтому машина также удобна в управлении. Авто оборудовано 1,8-литровым ДВС и электродвигателем с коробкой передач CVT.

А вот в салоне немного тесновато. Тем не менее, в нем все еще достаточно места для семьи, и багажник приличный.

C-HR – хороший выбор в сегменте внедорожников среднего размера из доступных на рынке, несмотря на тяжелую батарею, которая тихо ведет себя на небольшой скорости. Также авто "отлично справляется с выбоинами на дорогах", подмечают эксперты издания.

6. BMW i3 Rex

До 2018 года автомобили данной модели были доступны с крошечным бензиновым двигателем.

У него небольшой топливный бак, поэтому тут не выйдет далеко уехать на топливе. Но если не получится найти зарядную станцию в более длительной поездке, всегда можно долить немного горючего и протянуть "еще несколько километров".

Данный авто – неплохое решение для тех, кто хочет электромобиль и не сильно волноваться о запасе хода, имея бензиновый бак "про запас".

7. Mitsubishi Outlander PHEV

Это уже более крупный внедорожник, но все с той же электрической силовой установкой.

Практичный Outlander PHEV, с большим багажником и просторным салоном. В других аспектах он не так хорош, так как "немного шумноват, не так удобен, скучен в управлении и не так эффективен", отмечают аналитики.

Тем не менее, наличие электродвигателя означает, что эксплуатационные расходы будут весьма низкими. На чистом электрозаряде электрокар может проехать не более 50 км, даже при самой спокойно езде.

8. Volkswagen Golf GTE

Тоже неплохой выбор гибридного авто. "Немец" хорошо управляется и имеет "приличную производительность", пишут эксперты. Это означает, что водитель может использовать двигатель для более скоростной езды на трассе, а затем неспешно передвигаться по городским улицам.

Автомобиль практичен, удобен и в то же время хорошо "упакован", отмечают в издании, то есть обладает всеми чертами добротного универсального автомобиля.