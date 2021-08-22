"Удаленка" в Украине становится все менее популярной

В начале лета число вакансий с обязательным физическим присутствием выросло на 25%, сообщает UBR.

Удаленная работа в Украине становится все менее популярной. Работодатели в подавляющем большинстве случаев требуют физического присутствия сотрудников: число таких вакансий выросло на 25% в июне 2021 года. Об этом свидетельствует информация платформы "Опендатабот", основанная на анализе данных крупных сервисов по поиску работы.

На сегодня в Украине предлагают вдвое меньше удаленных вакансий, чем во времена первого карантина (апрель 2020-го), когда было 7-8% от общего количества рабочих мест.

По данным аналитиков, чаще всего "удаленку" предлагают в таких сферах:

IT, компьютеры, интернет – 35% вакансий;

СМИ, издательство, полиграфия – 30%;

дизайн, творчество – 27%;

культура, музыка, шоу-бизнес – 27%;

логистика, склад, внешняя экономическая деятельность – 24%.

Напомним, по данным опроса, менее четверти всех украинских компаний оставили своих сотрудников "на домах". При этом посещать офис ежедневно требуют в 21% случаев. Остальные внедряют смешанный формат работы для своих сотрудников.

К тому же крупные работодатели по всему миру также начали возвращать сотрудников в офисы. К примеру, Google урезает зарплаты специалистам, которые работают удаленно.