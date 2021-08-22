Украина нуждается в больших деньгах - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в больших деньгах для перехода на "зеленую энергетику", сообщает УНИАН.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

По словам Зеленского, Украина имеет амбициозный план "зеленой трансформации", а также поддерживает климатические амбиции Евросоюза.

"Переход на "зеленую энергетику" и "зеленый курс" Украины, я об этом сказал - мы это тоже обсуждаем с госпожой Меркель. Украина требует очень больших денег и долгого срока. Поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что может потерять наша страна после того, как завершится договор 2024 года, и кто дает конкретные гарантии Украине" , - отметил Зеленский.

В свою очередь, Меркель подчеркнула, что Германия обязуется уплатить до 175 млн евро в фонд с целью содействия "обновлению энергетики".

Канцлер считает, что в вопросе о продлении договора на транзит газа через территорию Украины после 2024 года важно, чтобы Украина осталась транзитной страной.

"Украина должна развиваться в сторону климатического нейтралитета. Германия этого должна достичь к 2045 году. И именно поэтому будет меньше потребление газа. Тогда газ не будет идти ни через "Северный поток", ни через газотранспортную систему Украины. И тогда Украина должна быть готова" , - заявила Меркель.

Она сказала, что одна из возможностей - это партнерство для "зеленой энергетики" именно в вопросе производства водорода, но с 2024 года невозможно будет заменять газ водородом.

По словам Меркель, в Украине существует возможность, что из возобновляемых источников энергии можно будет производить "зеленый водород".

В свою очередь Зеленский отметил, что когда речь идет о вопросах производства водорода, то это надо понимать как будущую перспективу, но вопрос газопровода "Северный поток-2" не касается перспективы.