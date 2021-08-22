Россия создает искусственный дефицит газа в Европе

Глава "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа разрешила запустить "Северный поток-2". По его словам, это шантаж, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал Юрий Витренко в эфире "Украина 24"﻿.

"Есть реальная проблема с тем, что "Газпром" гораздо меньше газа сейчас поставляет в Европу и это приводит к рекордному увеличению цен в Европе. Если в прошлом году "Газпром" забронировал для транзита 65 млрд через Украину, то в этом году только 40. Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: "Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить "Северный поток-2", то в соответствии сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа" , - заявил он.

По словам Витренко, Россия использует газ как геополитическое оружие.