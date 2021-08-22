Украина готова отправить в Крым бутилированную воду

В случае возникновения в оккупированном Крыму гуманитарной катастрофы Украина готова отправить на полуостров бутилированную воду, сообщает Деловая столица.

Об этом 22 августа заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"В случае ухудшения ситуации мы готовы пропустить в Крым и сами направить на полуостров гуманитарный груз с бутилированной водой. Мы уже это делаем во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности" , – сказал он.

Яременко подчеркнул, что за все происходящее на полуострове отвечает страна-оккупант, а по Северо-Крымскому каналу вода не пойдет в Крым до деоккупации территории.

Напомним, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина может восстановить поставки воды в оккупированный Крым в случае "очень серьезных уступок со стороны России" таких как. например, вывод войск с Донбасса или полное выполнение Кремлем Минских соглашений.