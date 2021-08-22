23 августа: праздники, приметы и именинники

23 августа в народе празднуют Лаврентьев день. В Украине на этот понедельник выпал День Государственного флага. Именинники 23 августа: Афанасий, Вячеслав, Роман, сообщает Обозреватель.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 23 августа, читайте в материале.

Лаврентьев день

Православная церковь почитает память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане.

В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней, потому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.

Вода 23 августа приобретает целебные свойства. Источник: Pexels

Символ 23 августа – вода. Она обретала в этот день целебные свойства. Девушки ранним утром ходили к роднику умыться, чтобы стать красивыми, а детей поили утренней росой, чтобы те были здоровыми.

По воде также смотрели, какой будет осень и зима.

День Государственного флага

Эта дата установлена Указом Президента Украины № 987/2004 от 23 августа 2004 года. До этого День флага отмечался 24 июля.

Интересно, что история желто-голубой символики намного старше независимой Украины. Этот цвет начал распространяться после февральской революции 1917 года, а 1918 году желто-голубым стал флаг УНР.

День Государственного флага Украины празднуют 23 августа. Источник: ТСН

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся желто-синий флаг. А 18 сентября 1991 года он был утвержден официальным символом страны.

Народные приметы 23 августа

Если тепло и идет дождь – к удачной рыбалке.

Нет волн на воде – к теплой осени и мягкой зиме.

Если озеро "волнуется" – будет холодная осень и суровая зима.

Мелкая рябь на воде – остаток августа и сентябрь будут дождливыми и ветряными.

Листья липы снизу пожелтели – к богатому урожаю озимых.

Что нельзя делать 23 августа