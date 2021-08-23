Ученые обнаружили рыбу-оборотня

В США вблизи берега залива Монтеррей в штате Калифорния нашли загадочного морского жителя – ярко-оранжевую самку рыбы-кита. В течение своей жизни она может принимать три совершенно разные формы, поэтому считается рыбой-оборотнем, сообщает Обозреватель.

Как сообщает Live Science, необычное существо обнаружили специалисты из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей с помощью управляемого подводного аппарата. Оно находилось на глубине 2013 м.

Ученые отметили, что рыбу-кита очень редко можно увидеть живой на глубине, и хотя с каждым новым погружением ученые получают все больше информации, загадок все равно остается очень много. Современная наука крайне мало знает о жизни этих рыб, хотя их открыли еще в 1895 году.

Рыбу-кита очень редко можно увидеть живой на глубине. Источник: Скриншот видео

Так как животное может принимать различные формы в течение жизни, ученые часто ошибочно одно и то же существо принимали за разных, что значительно тормозило его изучение.

В частности, когда рыба-кит рождается, то имеет длинные лентовидные хвосты и рот. У взрослых самцов по всему телу разрастается чешуя, уменьшается рот до крошечного размера и исчезают челюсти. Кроме того, у них исчезает пищевод, кишечник и желудок, потому что животное уже никогда не примет пищу. Зато в грудной клетке появляются половые органы и гигантская печень – своеобразное хранилище для энергии.

Самки также испытывают трансформации – тело расширяется, в результате чего она начинает напоминать миниатюрного усатого кита. Вырастает крупнее самца. Тело у некоторых видов становится ярко-оранжевого оттенка, что помогает им стать почти невидимыми в морских глубинах.

Причудливая трансформация, которую осуществляют эти киты – беспрецедентное явление среди животных, поэтому в течение многих десятилетий специалисты даже не подозревали, что различные виды формы являются одним зоологическим семейством. Доказать это удалось только в 2009 году.