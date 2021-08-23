Зеленский требует "бронежилет" от "Северного потока-2"

Президент Владимир Зеленский сказал, что для него важно получить "бронежилет" для защиты Украины от российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Корреспондент.

Зеленский в интервью телеканалу "Украина" отметил, что хочет понимать, кто из лидеров стран Запада может дать гарантии безопасности по поводу газопровода.

"Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда... Это гарантии энергетической безопасности, объема транзита, объема для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа" , - заявил президент.

Он отметил, что хочет получить гарантии безопасности не только на словах, "при всем уважении к разным европейским лидерам". Он задался вопросом, что будет после реализации Северного потока-2.