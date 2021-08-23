Зеленский поучаствовал в поднятии флага в географическом центре Украины

Церемония поднятия флага Украины прошла в географическом центре страны — селе Марьяновка Черкасской области, сообщает Деловая столица.

В мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, представители центральной и местной власти.

Параллельно флаги Украины были подняты в других регионах страны.

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага.

В целом в Украине ко Дню флага и Дню независимости была запланирована установка рекордно высоких флагов как минимум в 17 областях. По данным экспертной организации StateWatch, на такой проект могут потратить 170,7 миллиона гривен из государственного и местных бюджетов.