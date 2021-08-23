Школьников начнут воспитывать по-новому: учителям дали рекомендации

Учителям дали новые рекомендации о том, как с нового учебного года организовать воспитательный процесс в школах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в документе Минобразования и некоторых вопросах организации воспитательного процесса в 2021-2022 годах.

В частности, учителям рекомендуется формировать у детей и подростков ценные жизненные навыки, национально-патриотическое воспитание, проводить профилактику буллинга (травли), уголовных правонарушений, употребления наркотических и психотропных веществ, предотвращения домашнего насилия и торговли людьми.

Как отмечают в Минобразования, характер воспитания школьников должен предусматривать понимание воспитателем природы воспитанников, их индивидуальных особенностей и возможностей, уважение к личности ребенка. Учителя должны заботиться о гармоничном развитии, установлении взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.

Кроме того, успех воспитательного процесс зависит от отношений между учителем и учеником, и они должны строиться на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства.

"Педагогические, научно-педагогические и научные работники обязаны: уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса; наставления и личным примером утверждать уважение к общественной морали и общественных ценностей, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности, трудолюбия; защищать соискателей образования при образовательном процессе от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью соискателя образования, предотвращать употреблению ими и другими лицами на территории учебных заведений алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам" , - говорится в документе.

В Министерстве образования просят учителей уделить особое внимание распространению в школах практики функционированию служб согласия (школьной медиации), проведению информационно-просветительских мероприятий, направленных на формирование у участников образовательного процесса культуры недискриминационной, ненасильственной, бесконфликтной коммуникации, здорового и безопасного образа жизни, навыков сохранения жизни и здоровья, а также предотвращения опасного поведения.

Также рекомендуется обучать детей безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий и других медийных средств, навыков безопасного поведения в интернете.

Автор: Анна Шиканова