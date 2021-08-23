В Киеве подняли самый большой флаг Украины

В День государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг в Украине, а в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Самое большое знамя в Украине в Киеве подняли на флагшток ветераны АТО и ООС.

Церемония состоялась с участием киевского городского головы Виталия Кличко и общевойскового взвода роты Почетного караула.

День государственного флага в столице впервые проходит на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Здесь в прошлом году открыли мемориал с самым большим флагом.

Флагшток сейчас является крупнейшим в Украине. Его высота – около 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

В то же время на площади Конституции перед зданием Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины по случаю Дня государственного флага и Дня независимости. В церемонии, в частности, приняли участие руководство ВР и народные депутаты.

"Надо делать так, чтобы украинский флаг, сине-желтый, был не только над Киевом, но и над Донецком и Луганском, потому что для нас это не просто флаг страны. Это знамя победы, который, я уверен, будет таким, а для этого должны работать и мы (власть – ред.), и вы (граждане – ред.), и наша армия" , - сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков.