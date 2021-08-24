5 рецептов самой разной выпечки с орехами к Спасу

5 рецептов самой разной выпечки с орехами к Спасу

Третий Спас каждый год отмечают 29 августа. Это время, когда заканчиваются полевые работы и начинается период сбора орехов и хлеба. Оттого и название – Ореховый и Хлебный. В честь наступающего праздника лучшие рецепты домашней выпечки с орехами, далее в материале, сообщает Сегодня.

Это бананово-яблочный пирог, тертый пирог с вишнями, греческий пирог с сухофруктами, медовый кекс с финиками, пирог с шоколадом. Для всех этих позиций нужны грецкие орехи.

Бананово-яблочный пирог из слоеного теста

Для аромата в начинку пирога можно добавить ванильный сахар, молотую корицу или мелко натертую цедру (лимонную, апельсиновую).

Время приготовления:

  • 1 час.

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 0.5 стакана грецких орехов
  • 2-3 яблока
  • 1 банан
  • Сахарная пудра – для посыпки.

Для заливки:

  • 2 яйца
  • 0.5 стакана сахара
  • 100 мл сливок.

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки и сформировать бортики.
  2. Поджаренные грецкие орехи крупно порубить. Очищенный банан нарезать кружочками. Яблоки помыть, удалить кожицу и сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками.
  3. Выложить на тесто яблоки, бананы и орехи.
  4. Для заливки перемешать сахар, яйца и сливки, вылить сверху на фрукты.
  5. Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 30-40 минут.
  6. Готовый пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Тертый пирог с вишней и орехами

Время приготовления:

  • 2 часа.

Ингредиенты:

  • 3,5-4 стакана муки
  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 2/3 стакана сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка морской соли.

Для начинки:

  • 200 г вишен
  • 1/2 стакана сахара
  • горсть грецких орехов.
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Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.
  2. Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.
  3. Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.
  4. Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.
  5. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.
  6. Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.

Постный греческий пирог с орехами и сухофруктами

Фануропита – пирог, названный в честь святого Фанурия. Этот великомученик особо любим и почитаем в Греции. Его имя значит "открывающий, являющий".

Время приготовления:

  • 1.5 часа.

Ингредиенты:

  • 520 г (3 стакана и 2 ст. л.) пшеничной муки
  • 4 ч. ложки разрыхлителя для теста
  • 1 ч. ложка молотой корицы
  • 150 мл (9-10 ст. ложек) растительного масла
  • 180 г сахара
  • Цедра 1 лимона
  • 75 мл (5 ст. л.) апельсинового сока
  • 75 мл (5 ст. л.) воды
  • 2 горсти светлого изюма
  • 2 горсти темного изюма
  • 2 горсти грецких орехов
  • 1 щепотка соли
  • 1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки пирога).

Способ приготовления:

  1. Промытые и подсушенные орехи нарезать.
  2. Выжать сок из половинки апельсина, отмерить 75 мл (5 ст. ложек) и добавить к нему еще 5 ст. ложек холодной воды.
  3. С тщательно вымытого лимона снять цедру.
  4. В глубокой миске перемешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, корицу, соль и сахар.
  5. Добавить масло, апельсиновый сок с водой. Еще раз хорошо перемешать все ингредиенты в течение нескольких минут. Тесто должно получиться похожим на кашу: вязким, не слишком жидким и не слишком густым. При необходимости влить немного воды.
  6. Затем добавить цедру, промытый изюм, орехи и снова хорошо перемешать.
  7. Смазать маслом круглую форму для выпечки диаметром 24 см и слегка посыпать ее мукой. Выложить в форму тесто.
  8. Выпекать при 180 градусов в течение 45 минут. Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Фануропита становится вкуснее через сутки после выпечки.

Медовый кекс с орехами и финиками

Готовим праздничный кекс с насыщенным вкусом меда и специй.

Время приготовления:

  • 1.5 часа.

Ингредиенты:

  • 100 г фиников
  • 50 г грецких орехов
  • 220 г меда
  • 120 г сливочного масла
  • 150 мл молока
  • 2 яйца
  • 220 г муки
  • 1 ч. л. соды
  • 1 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло и перемешайте его с медом до получения однородной массы. Влейте молоко и перемешайте.
  2. Яйца разбейте в отдельную миску и взболтайте вилкой. Помешивая, постепенно влейте медовую смесь.
  3. Смешайте просеянную муку, корицу и соду. Порциями добавьте в жидкую смесь, каждый раз перемешивая.
  4. Порежьте орехи и финики на кусочки; половину добавьте в тесто.
  5. Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Добавьте тесто, сверху посыпьте оставшимися финиками и орехами.
  6. Выпекайте кекс в течение 40 минут в разогретой до 170 градусов духовке. Остудите кекс в форме 15 минут, затем аккуратно переложите на тарелку.
  7. По желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Шоколадный пирог с орехами

Время приготовления:

  • больше 3-х часов.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 2,5 стакана очищенных грецких орехов
  • 125 г темного шоколада (60% какао)
  • 1 стакан коричневого сахара
  • 1 стакан сливок жирностью 35%
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. меда.

Для основы:

  • 1,5 стакана муки
  • 100 г сливочного масла
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Для основы муку просейте вместе с солью, добавьте нарезанное кубиками масло и порубите ножом до состояния хлебных крошек. Постепенно, продолжая вымешивать, добавьте 4 ст. л. ледяной воды. Если тесто будет сухим, можно добавить еще немного воды. Руками распластайте тесто в диск, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.
  2. Затем раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности в круг диаметром 35 см. Выложите в форму с невысокими бортиками диаметром 28 см так, чтобы были закрыты дно и бортики. Удалите излишки теста. Вилкой сделайте частые проколы и поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Застелите тесто фольгой или пергаментом, всыпьте сухую фасоль и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 мин. Удалите фасоль и фольгу, а форму с тестом верните в духовку еще на 15 мин. Дайте полностью остыть.
  4. Для начинки орехи обжарьте, постоянно помешивая, на сухой раскаленной сковороде 6 минут. Крупно порубите ножом. Шоколад натрите на терке.
  5. В сотейнике с толстым дном разведите сахар в 1/4 стакана воды, поставьте на небольшой огонь и готовьте, пока сахар полностью не растворится. Увеличьте огонь и доведите смесь до кипения; готовьте, пока карамель не приобретет темно-янтарный цвет, примерно 6 минут.
  6. Снимите с огня и очень осторожно влейте сливки (карамель будет брызгаться!). Верните сотейник на минимальный огонь и готовьте, помешивая, до однородности.
  7. Добавьте масло и мед, готовьте, помешивая, 3 минуты. Снимите с огня и сразу же всыпьте натертый шоколад, тщательно перемешайте. Добавьте орехи, еще раз перемешайте и выложите начинку на тесто. Разровняйте поверхность, дайте остыть до комнатной температуры, затем переставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

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