5 рецептов самой разной выпечки с орехами к Спасу

Третий Спас каждый год отмечают 29 августа. Это время, когда заканчиваются полевые работы и начинается период сбора орехов и хлеба. Оттого и название – Ореховый и Хлебный. В честь наступающего праздника лучшие рецепты домашней выпечки с орехами, далее в материале, сообщает Сегодня.

Это бананово-яблочный пирог, тертый пирог с вишнями, греческий пирог с сухофруктами, медовый кекс с финиками, пирог с шоколадом. Для всех этих позиций нужны грецкие орехи.

Бананово-яблочный пирог из слоеного теста

Для аромата в начинку пирога можно добавить ванильный сахар, молотую корицу или мелко натертую цедру (лимонную, апельсиновую).

Время приготовления:

1 час.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

0.5 стакана грецких орехов

2-3 яблока

1 банан

Сахарная пудра – для посыпки.

Для заливки:

2 яйца

0.5 стакана сахара

100 мл сливок.

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки и сформировать бортики. Поджаренные грецкие орехи крупно порубить. Очищенный банан нарезать кружочками. Яблоки помыть, удалить кожицу и сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками. Выложить на тесто яблоки, бананы и орехи. Для заливки перемешать сахар, яйца и сливки, вылить сверху на фрукты. Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 30-40 минут. Готовый пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Тертый пирог с вишней и орехами

Время приготовления:

2 часа.

Ингредиенты:

3,5-4 стакана муки

200 г размягченного сливочного масла

2/3 стакана сахара

2 яйца

2 ст. л. сметаны

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка морской соли.

Для начинки:

200 г вишен

1/2 стакана сахара

горсть грецких орехов.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать. Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут. Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять. Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут. Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.

Постный греческий пирог с орехами и сухофруктами

Фануропита – пирог, названный в честь святого Фанурия. Этот великомученик особо любим и почитаем в Греции. Его имя значит "открывающий, являющий".

Время приготовления:

1.5 часа.

Ингредиенты:

520 г (3 стакана и 2 ст. л.) пшеничной муки

4 ч. ложки разрыхлителя для теста

1 ч. ложка молотой корицы

150 мл (9-10 ст. ложек) растительного масла

180 г сахара

Цедра 1 лимона

75 мл (5 ст. л.) апельсинового сока

75 мл (5 ст. л.) воды

2 горсти светлого изюма

2 горсти темного изюма

2 горсти грецких орехов

1 щепотка соли

1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки пирога).

Способ приготовления:

Промытые и подсушенные орехи нарезать. Выжать сок из половинки апельсина, отмерить 75 мл (5 ст. ложек) и добавить к нему еще 5 ст. ложек холодной воды. С тщательно вымытого лимона снять цедру. В глубокой миске перемешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, корицу, соль и сахар. Добавить масло, апельсиновый сок с водой. Еще раз хорошо перемешать все ингредиенты в течение нескольких минут. Тесто должно получиться похожим на кашу: вязким, не слишком жидким и не слишком густым. При необходимости влить немного воды. Затем добавить цедру, промытый изюм, орехи и снова хорошо перемешать. Смазать маслом круглую форму для выпечки диаметром 24 см и слегка посыпать ее мукой. Выложить в форму тесто. Выпекать при 180 градусов в течение 45 минут. Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Фануропита становится вкуснее через сутки после выпечки.

Медовый кекс с орехами и финиками

Готовим праздничный кекс с насыщенным вкусом меда и специй.

Время приготовления:

1.5 часа.

Ингредиенты:

100 г фиников

50 г грецких орехов

220 г меда

120 г сливочного масла

150 мл молока

2 яйца

220 г муки

1 ч. л. соды

1 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло и перемешайте его с медом до получения однородной массы. Влейте молоко и перемешайте. Яйца разбейте в отдельную миску и взболтайте вилкой. Помешивая, постепенно влейте медовую смесь. Смешайте просеянную муку, корицу и соду. Порциями добавьте в жидкую смесь, каждый раз перемешивая. Порежьте орехи и финики на кусочки; половину добавьте в тесто. Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Добавьте тесто, сверху посыпьте оставшимися финиками и орехами. Выпекайте кекс в течение 40 минут в разогретой до 170 градусов духовке. Остудите кекс в форме 15 минут, затем аккуратно переложите на тарелку. По желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Шоколадный пирог с орехами

Время приготовления:

больше 3-х часов.

Ингредиенты:

Для начинки:

2,5 стакана очищенных грецких орехов

125 г темного шоколада (60% какао)

1 стакан коричневого сахара

1 стакан сливок жирностью 35%

50 г сливочного масла

2 ст. л. меда.

Для основы:

1,5 стакана муки

100 г сливочного масла

щепотка соли.

Способ приготовления: