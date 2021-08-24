Шевченко встретился с новым тренером сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые лично увиделся со своим преемником Александром Петраковым после ухода из национальной команды. Специалисты увиделись на матче 5-го тура Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало "Десну", сообщает Обозреватель.

Петраков прибыл на игру, чтобы просмотреть кандидатов в украинскую сборную, заняв место в VIP-ложе. Перед началом второго тайма на арене появился Шевченко. Он подошел к новому наставнику "желто-синих" и тепло его поприветствовал, пожав руку.

Появление Шевченко вызвало овации болельщиков.

Шевченко поприветствовал Петракова.

Стадион бурно отреагировал на появление Шевченко на матче. Экс-тренеру устроили овации, на которые тот отреагировал, помахав публике. Этот момент попал в трансляцию встречи.

Отметим, что поединок "Динамо" и "Десны" завершился уверенной победой киевлян – 4:0. Благодаря этому успеху "бело-синие" возглавили турнирную таблицу Премеьр-лиги.

Преемником Шевченко был назначен Александр Петраков с приставкой "исполняющий обязанности". При этом главным кандидатом на пост был Сергей Ребров, но он не смог договориться о разрыве соглашения с "Аль-Айном".