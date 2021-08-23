Джамала получит потрясающий гонорар на Крымской платформе

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала выступит на Крымской платформе. Она исполнит песню "1944", с которой победила на Евровидении в 2016 году. За выступление артистка получит гонорар размером в более 377 тысяч гривен, сообщает 24 Канал.

Об этом информирует сайт ProZorro.

23 августа в Киеве состоится Крымская платформа – инициатива, начатая Украиной для деоккупации Крыма с помощью международных организаций и лидеров стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский примет иностранных гостей накануне празднования Дня Независимости. На учредительном саммите Крымской платформы планируют подписать итоговый документ – хартию или декларацию.

Перед участниками мероприятия выступит исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала. Она исполнит знаковую для крымскотатарского народа песню "1944". С этой композицией артистка представляла Украину на Евровидении в 2016 году. Именно тогда она в очередной раз рассказала миру историю своего народа.

Гонорар Джамалы за выступление на Крымской платформе

На официальном сайте электронной системы публичных закупок Украины ProZorro указано, что за выступление на саммите Джамала получит гонорар от государственного предприятия "Государственный театрально-зрелищное агентство" в размере 337,4 тысячи гривен.

Гонорар Джамалы на Крымской платформе / Скриншот сайта ProZorro

Крымская платформа: