Зеленский: Украина будет делать все для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть Крым, и чтобы полуостров вместе с Украиной стал частью Европы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина, и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства" , - сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

По словам Зеленского, Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова.