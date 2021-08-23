Топ-10 украинских брендов, которые носят звезды Голливуда

Когда-то звезды охотились за вещами таких модных домов, как Dior, Gucci или Versace. Сейчас же все больше знаменитостей хотят выделиться на фоне остальных и предпочитают молодые бренды с мощным посылом, сообщает Обозреватель.

Поэтому Мадонна, Кайли Дженнер, Ариана Гранде и многие другие иконы стиля первой величины покоряют мир в одежде украинских дизайнеров. Сайт выбрал 10 самых популярных в Голливуде украинских брендов одежды, которыми мы можем гордиться.

1. CULTNAKED

Основательница молодого львовского бренда CULTNAKED Мэри Фуртас проснулась знаменитой после того, как первый дроп юбки-шортов Dancing on The Table Skirt появился на Неделе моды в Париже.

Кайли Дженнер в юбке Dancing on The Table Skirt. Источник: Instagram Кайли Дженнер

С тех пор этот бренд часто носят звезды первой величины. Среди них Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, Ариана Гранде, Эльза Хоск и Белла Хадид.

Ариана Гранде на улице Лос-Анджелеса в базовом кроп-топе Milkshake от CULTNAKED и на сцене в черных брюках марки

Отметим, украинский бренд СULTNAKED был основан во Львове в 2018 году. Его философия – свежие нулевые, пропаганда свободы и сексуальности.

Кендалл Дженнер в брюках choco bar и бандо из веганской кожи в карамельном оттенке от CULTNAKED

2. Ruslan Baginskiy

Бренд украинского дизайнера Руслана Багинского также был основан во Львове, но в 2013 году.

Сначала шляпы Руслана появились на показах Ukrainian Fashion Week, после – их начали носить украинские звезды Катя Осадчая, Тина Кароль, Джамала и другие.

Мадонна позирует в черной шляпе от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Мадонны

Сегодня это один из самых популярных брендов аксессуаров в мире: шляпы от Руслана Багинского украшают селебрити на съемках Vogue Nippon, W Magazine, Elle, а фанатками Ruslan Baginskiy стали Мадонна, Роузи Хантингтон-Уайтли, сестры Белла и Джиджи Хадид, Кэт Грэхэм, Майли Сайрус и Кайя Гербер.

Белла Хадид в теплой панаме от Ruslan Вaginskiy

Дочь Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер в панаме от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Майли Сайрус в шляпке от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Звезда сериала "Дневники Вампира" Кэт Грэхэм подобрала целый лук под принт шляпки от Ruslan Baginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Джиджи Хадид в леопардовой панаме Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Джиджи Хадид

Ирина Шейк в шляпке от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

3. BEVZA

Украинский бренд модной одежды и аксессуаров Bevza занял нишу минимализма в 2006 году. С тех пор он давно вышел на мировой рынок и влюбил в себя голливудских звезд.

Дакота Джонсон сияла на кинофестивале в Марракеше в белоснежном платье Bevza. Источник: Instagram Bevza

Подчеркнутая аккуратность и простота бренда пришлась по вкусу супермодели Белле Хадид, звезде "50 оттенков серого" Дакоте Джонсон и многим другим американским знаменитостям.

Белла Хадид надела шелковое платье Bevza в Майами в 2019 году. Источник: Instagram Bevza

А звезда "Игры престолов" Софи Тернер даже вышла замуж в шелковом белоснежном комбинезоне от Bevza из коллекции CLOSET.

Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне от Bevza

Эмили Ратаковски в платье Bevza. Источник: Instagram Bevza

4. Sleeper

Sleeper появился в Украине в 2014 году благодаря стараниям двух редакторов глянца – Екатерины Зубаревой и Аси Варецы. Уже через месяц существования Sleeper получил звание "Бренд месяца" от Vogue Italia.

Рианна в пижаме от Sleeper на красной дорожке в 2017 году. Источник: Instagram Рианны

Сегодня этот бренд обожают Кэти Перри, Эмма Робертс, Рианна, Селена Гомез, Кендалл Дженнер и многие другие мировые звезды.

Беременная актриса Эмма Робертс в платье Sleeper. Источник: Instagram Эммы Робертс

Рита Ора снялась в бьюти-ролике в белом шелковое наряде из базовой коллекции бренда Sleeper. Источник: Instagram бренда Sleeper

5. Frolov

Frolov – это одежда, которая соединяет в себе сексуальную провокацию и свободу.

Креативный директор бренда Иван Фролов исследует фетишизм, сексуальные услуги, БДСМ-субкультуру, чтобы передать эту философию в своих коллекциях.

Украинский бренд Frolov носят Рита Ора, Деми Ловато, Гвен Стефани, Дуа Липа, Doja Cat и другие.

Певица Рита Ора выбрала белое мини-платье Frolov для выступления на рождественском концерте Jingle Bell Ball. Источник: Instagram Frolov

Дуа Липа в соблазнительном бра из кристаллов бренда Frolov

Дуа Липа в платье украинского бренда Frolov. Источник: Instagram Дуа Липы

6. Ksenia Schneider

Семейный дуэт дизайнеров Ксении и Антона Шнайдеров существует с 2011 года.

Муж и жена работают вместе, создавая коллекции из переработанных материалов, с идеальным кроем и с инновационными цифровыми концепциями.

Джиджи Хадид в джинсах Ksenia Schneider. Источник: Instagram Ksenia Schneider

Их коллекции блистают на мировых показах, а наряды – на всемирно известных звездах.

Среди них: Хайди Клум, Леди Гага, Моника Беллуччи, Селин Дион, Элли Голдинг, Белла и Джиджи Хадид, Дуа Липа и другие.

Дуа Липа в куртке Ksenia Schneider из переработанных материалов. Источник: Instagram Ksenia Schneider

Джиджи Хадид в джинсах Ksenia Schneider, которые дизайнер сделала из вещей из сэконд-хенда. Источник: Daily Mail

7. Flow the Label

Стиль марки Flow The Label легко узнаваем благодаря классическим мотивам в гармонии с современными тенденциями. Бренд создали две сестры-украинки Виктория и Вероника Баланюк в 2014 году.

Белла Хадид появилась в Каннах в пиджаке украинского бренда Flow the Label. Источник: L’Officiel

Для создания новых коллекций они вдохновляются французским кино и пасторальной эстетикой.

Сейчас к агентам бренда Flow The Label часто обращаются стилисты мировых знаменитостей и даже королев с запросом на понравившиеся образы.

Королева Иордании в небесно-голубом брючном костюме бренда Flow The Label. Источник: Instagram королевы Рании

8. Gasanova

Одной из самых главных поклонниц украинского бренда Gasanova является модель и актриса Ирина Шейк. Она часто красуется в вещах авторства Эльвиры Гасановой.

Ирина Шейк в удлиненном пиджаке яркого зеленого цвета от Gasanova. Источник: Instagram бренда Gasanova

Убедительные примеры любви звезды к украинскому бренду – ее выходы в этом году в темно-коричневом пиджаке из эко-кожи, кожаном длинном плаще и удлиненном пиджаке яркого зеленого цвета от Gasanova.

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс, напротив, в Gasanova ценит не верхнюю одежду, а платья.

Ванесса Хадженс в сияющем мини-платье от украинского бренда Gasanova. Источник: Instagram Ванессы Хадженс

Также среди поклонниц украинского бренда Gasanova уже были замечены Джиджи Хадид, Биби Рекса, Пэрис Хилтон и Кортни Кардашьян.

Пэрис Хилтон в сверкающем топе украинского бренда Gasanova. Источник: Instagram бренда Gasanova

Светская львица Кортни Кардашьян в прозрачном платье бренда Gasanova. Источник: Instagram бренда Gasanova

9. IENKI IENKI

IENKI IENKI специализируется на пуховиках и теплой верхней одежде, поэтому селебрити демонстрируют эту марку на себе только в зимние месяцы.

Эмили Ратаковски с мужем в красных пуховиках IENKI IENKI. Источник: Instagram Эмили Ратаковски

Пуховики от украинского бренда есть в гардеробе модели и инфлюенсера Эмили Ратаковски, актрисы Ирины Шейк, модели Сьюки Уотерхаус и многих других.

Эмили Ратаковски в бежевом пуховике IENKI IENKI. Источник: Instagram бренда IENKI IENKI

Английская модель Сьюки Уотерхаус в куртке IENKI IENKI. Источник: Instagram бренда IENKI IENKI

Ирина Шейк в коротком ярком пуховике бренда IENKI IENKI. Источник: Instagram бренда IENKI IENKI

10. LITKOVSKAYA

Лилия Литковская основала марку LITKOVSKAYA в далеком 2006. Она быстро стала одним из самых известных и востребованных украинских дизайнеров, но за рубежом о бренде узнали только после 2014 года.

Моника Беллуччи на фотосессии для бразильского журнала Caderno Ela — Jornal O Globo в платье LITKOVSKAYA

LITKOVSKAYA отличается минимализмом и "мягкими" принтами, использованием переделанных вещей из секонд-хэнда и экспериментальностью.

В списках поклонниц бренда – Моника Белуччи, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости.