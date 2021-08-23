Топ-10 украинских брендов, которые носят звезды Голливуда

Когда-то звезды охотились за вещами таких модных домов, как Dior, Gucci или Versace. Сейчас же все больше знаменитостей хотят выделиться на фоне остальных и предпочитают молодые бренды с мощным посылом, сообщает Обозреватель.

Поэтому Мадонна, Кайли Дженнер, Ариана Гранде и многие другие иконы стиля первой величины покоряют мир в одежде украинских дизайнеров. Сайт выбрал 10 самых популярных в Голливуде украинских брендов одежды, которыми мы можем гордиться.

1. CULTNAKED

Основательница молодого львовского бренда CULTNAKED Мэри Фуртас проснулась знаменитой после того, как первый дроп юбки-шортов Dancing on The Table Skirt появился на Неделе моды в Париже.

Кайли Дженнер в юбке Dancing on The Table Skirt
Кайли Дженнер в юбке Dancing on The Table Skirt. Источник: Instagram Кайли Дженнер

С тех пор этот бренд часто носят звезды первой величины. Среди них Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, Ариана Гранде, Эльза Хоск и Белла Хадид.

Ариана Гранде на улице Лос-Анджелеса в базовом кроп-топе Milkshake от CULTNAKED и на сцене в черных брюках марки
Ариана Гранде на улице Лос-Анджелеса в базовом кроп-топе Milkshake от CULTNAKED и на сцене в черных брюках марки

Отметим, украинский бренд СULTNAKED был основан во Львове в 2018 году. Его философия – свежие нулевые, пропаганда свободы и сексуальности.

Кендалл Дженнер в брюках choco bar и бандо из веганской кожи в карамельном оттенке от CULTNAKED
Кендалл Дженнер в брюках choco bar и бандо из веганской кожи в карамельном оттенке от CULTNAKED

2. Ruslan Baginskiy

Бренд украинского дизайнера Руслана Багинского также был основан во Львове, но в 2013 году.

Сначала шляпы Руслана появились на показах Ukrainian Fashion Week, после – их начали носить украинские звезды Катя Осадчая, Тина Кароль, Джамала и другие.

Мадонна позирует в черной шляпе от Ruslan Вaginskiy
Мадонна позирует в черной шляпе от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Мадонны

Сегодня это один из самых популярных брендов аксессуаров в мире: шляпы от Руслана Багинского украшают селебрити на съемках Vogue Nippon, W Magazine, Elle, а фанатками Ruslan Baginskiy стали Мадонна, Роузи Хантингтон-Уайтли, сестры Белла и Джиджи Хадид, Кэт Грэхэм, Майли Сайрус и Кайя Гербер.

Белла Хадид в теплой панаме от Ruslan Вaginskiy
Белла Хадид в теплой панаме от Ruslan Вaginskiy

Дочь Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер в панаме от Ruslan Вaginskiy
Дочь Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер в панаме от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Майли Сайрус в шляпке от Ruslan Вaginskiy
Майли Сайрус в шляпке от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Звезда сериала "Дневники Вампира" Кэт Грэхэм подобрала целый лук под принт шляпки от Ruslan Baginskiy
Звезда сериала "Дневники Вампира" Кэт Грэхэм подобрала целый лук под принт шляпки от Ruslan Baginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Джиджи Хадид в леопардовой панаме Ruslan Вaginskiy
Джиджи Хадид в леопардовой панаме Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Джиджи Хадид

Ирина Шейк в шляпке от Ruslan Вaginskiy
Ирина Шейк в шляпке от Ruslan Вaginskiy. Источник: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

3. BEVZA

Украинский бренд модной одежды и аксессуаров Bevza занял нишу минимализма в 2006 году. С тех пор он давно вышел на мировой рынок и влюбил в себя голливудских звезд.

Дакота Джонсон сияла на кинофестивале в Марракеше в белоснежном платье Bevza
Дакота Джонсон сияла на кинофестивале в Марракеше в белоснежном платье Bevza. Источник: Instagram Bevza

Подчеркнутая аккуратность и простота бренда пришлась по вкусу супермодели Белле Хадид, звезде "50 оттенков серого" Дакоте Джонсон и многим другим американским знаменитостям.

Белла Хадид надела шелковое платье Bevza в Майами в 2019 году
Белла Хадид надела шелковое платье Bevza в Майами в 2019 году. Источник: Instagram Bevza

А звезда "Игры престолов" Софи Тернер даже вышла замуж в шелковом белоснежном комбинезоне от Bevza из коллекции CLOSET.

Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне от Bevza
Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне от Bevza

Эмили Ратаковски в платье Bevza
Эмили Ратаковски в платье Bevza. Источник: Instagram Bevza

4. Sleeper

Sleeper появился в Украине в 2014 году благодаря стараниям двух редакторов глянца – Екатерины Зубаревой и Аси Варецы. Уже через месяц существования Sleeper получил звание "Бренд месяца" от Vogue Italia.

Рианна в пижаме от Sleeper на красной дорожке в 2017 году
Рианна в пижаме от Sleeper на красной дорожке в 2017 году. Источник: Instagram Рианны

Сегодня этот бренд обожают Кэти Перри, Эмма Робертс, Рианна, Селена Гомез, Кендалл Дженнер и многие другие мировые звезды.

Беременная актриса Эмма Робертс в платье Sleeper.
Беременная актриса Эмма Робертс в платье Sleeper. Источник: Instagram Эммы Робертс

Рита Ора снялась в бьюти-ролике в белом шелковое наряде из базовой коллекции бренда Sleeper.
Рита Ора снялась в бьюти-ролике в белом шелковое наряде из базовой коллекции бренда Sleeper. Источник: Instagram бренда Sleeper

5. Frolov

Frolov – это одежда, которая соединяет в себе сексуальную провокацию и свободу.

Креативный директор бренда Иван Фролов исследует фетишизм, сексуальные услуги, БДСМ-субкультуру, чтобы передать эту философию в своих коллекциях.

Украинский бренд Frolov носят Рита Ора, Деми Ловато, Гвен Стефани, Дуа Липа, Doja Cat и другие.

Певица Рита Ора выбрала белое мини-платье Frolov для выступления на рождественском концерте Jingle Bell Ball
Певица Рита Ора выбрала белое мини-платье Frolov для выступления на рождественском концерте Jingle Bell Ball. Источник: Instagram Frolov

Дуа Липа в соблазнительном бра из кристаллов бренда Frolov
Дуа Липа в соблазнительном бра из кристаллов бренда Frolov

Дуа Липа в платье украинского бренда Frolov
Дуа Липа в платье украинского бренда Frolov. Источник: Instagram Дуа Липы

6. Ksenia Schneider

Семейный дуэт дизайнеров Ксении и Антона Шнайдеров существует с 2011 года.

Муж и жена работают вместе, создавая коллекции из переработанных материалов, с идеальным кроем и с инновационными цифровыми концепциями.

Джиджи Хадид в джинсах Ksenia Schneider
Джиджи Хадид в джинсах Ksenia Schneider. Источник: Instagram Ksenia Schneider

Их коллекции блистают на мировых показах, а наряды – на всемирно известных звездах.

Среди них: Хайди Клум, Леди Гага, Моника Беллуччи, Селин Дион, Элли Голдинг, Белла и Джиджи Хадид, Дуа Липа и другие.

Дуа Липа в куртке Ksenia Schneider из переработанных материалов
Дуа Липа в куртке Ksenia Schneider из переработанных материалов. Источник: Instagram Ksenia Schneider

Джиджи Хадид в джинсах Ksenia Schneider, которые дизайнер сделала из вещей из сэконд-хенда
Джиджи Хадид в джинсах Ksenia Schneider, которые дизайнер сделала из вещей из сэконд-хенда. Источник: Daily Mail

7. Flow the Label

Стиль марки Flow The Label легко узнаваем благодаря классическим мотивам в гармонии с современными тенденциями. Бренд создали две сестры-украинки Виктория и Вероника Баланюк в 2014 году.

Белла Хадид появилась в Каннах в пиджаке украинского бренда Flow the Label
Белла Хадид появилась в Каннах в пиджаке украинского бренда Flow the Label. Источник: L’Officiel

Для создания новых коллекций они вдохновляются французским кино и пасторальной эстетикой.

Сейчас к агентам бренда Flow The Label часто обращаются стилисты мировых знаменитостей и даже королев с запросом на понравившиеся образы.

Королева Иордании в небесно-голубом брючном костюме бренда Flow The Label
Королева Иордании в небесно-голубом брючном костюме бренда Flow The Label. Источник: Instagram королевы Рании

8. Gasanova

Одной из самых главных поклонниц украинского бренда Gasanova является модель и актриса Ирина Шейк. Она часто красуется в вещах авторства Эльвиры Гасановой.

Ирина Шейк в удлиненном пиджаке яркого зеленого цвета от Gasanova
Ирина Шейк в удлиненном пиджаке яркого зеленого цвета от Gasanova. Источник: Instagram бренда Gasanova

Убедительные примеры любви звезды к украинскому бренду – ее выходы в этом году в темно-коричневом пиджаке из эко-кожи, кожаном длинном плаще и удлиненном пиджаке яркого зеленого цвета от Gasanova.

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс, напротив, в Gasanova ценит не верхнюю одежду, а платья.

Ванесса Хадженс в сияющем мини-платье от украинского бренда Gasanova
Ванесса Хадженс в сияющем мини-платье от украинского бренда Gasanova. Источник: Instagram Ванессы Хадженс

Также среди поклонниц украинского бренда Gasanova уже были замечены Джиджи Хадид, Биби Рекса, Пэрис Хилтон и Кортни Кардашьян.

Пэрис Хилтон в сверкающем топе украинского бренда Gasanova
Пэрис Хилтон в сверкающем топе украинского бренда Gasanova. Источник: Instagram бренда Gasanova

Светская львица Кортни Кардашьян в прозрачном платье бренда Gasanova
Светская львица Кортни Кардашьян в прозрачном платье бренда Gasanova. Источник: Instagram бренда Gasanova

9. IENKI IENKI

IENKI IENKI специализируется на пуховиках и теплой верхней одежде, поэтому селебрити демонстрируют эту марку на себе только в зимние месяцы.

Эмили Ратаковски с мужем в красных пуховиках IENKI IENKI
Эмили Ратаковски с мужем в красных пуховиках IENKI IENKI. Источник: Instagram Эмили Ратаковски

Пуховики от украинского бренда есть в гардеробе модели и инфлюенсера Эмили Ратаковски, актрисы Ирины Шейк, модели Сьюки Уотерхаус и многих других.

Эмили Ратаковски в бежевом пуховике IENKI IENKI
Эмили Ратаковски в бежевом пуховике IENKI IENKI. Источник: Instagram бренда IENKI IENKI

Английская модель Сьюки Уотерхаус в куртке IENKI IENKI
Английская модель Сьюки Уотерхаус в куртке IENKI IENKI. Источник: Instagram бренда IENKI IENKI

Ирина Шейк в коротком ярком пуховике бренда IENKI IENKI
Ирина Шейк в коротком ярком пуховике бренда IENKI IENKI. Источник: Instagram бренда IENKI IENKI

10. LITKOVSKAYA

Лилия Литковская основала марку LITKOVSKAYA в далеком 2006. Она быстро стала одним из самых известных и востребованных украинских дизайнеров, но за рубежом о бренде узнали только после 2014 года.

Моника Беллуччи на фотосессии для бразильского журнала Caderno Ela — Jornal O Globo в платье LITKOVSKAYA
Моника Беллуччи на фотосессии для бразильского журнала Caderno Ela — Jornal O Globo в платье LITKOVSKAYA

LITKOVSKAYA отличается минимализмом и "мягкими" принтами, использованием переделанных вещей из секонд-хэнда и экспериментальностью.

В списках поклонниц бренда – Моника Белуччи, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости.

Наоми Кэмпбелл в джинсах LL by Litkovskaya
Наоми Кэмпбелл в джинсах LL by Litkovskaya
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics