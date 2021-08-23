12 скрытых причин, почему вы постоянно испытываете голод
Есть люди, которые всегда чувствуют себя голодными. Какие же могут быть причины и на что обратить внимание, чтобы исправить ситуацию, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Ольга Усенко в Instagram рассказала, что может крыться за хроническим чувством голода.
Первый блок причин кроется в вашем непонимании рациона:
1. Нехватка белка — белок играет важную роль в контроле аппетита, регулируя гормоны голода. По этой причине вы можете часто испытывать чувство голода, если не едите его в достаточном количестве.
2. Мало жиров в рацион.
3. Много быстрых углеводов — В рафинированных углеводах не хватает клетчатки и они вызывают колебания уровня сахара в крови, что является основной причиной того, что употребление слишком большого количества углеводов может вызвать чувство голода.
4. Мало клетчатки в рационе — она помогает чувствовать сытость и насыщение дольше.
5. Недопиваете воду — чувство жажды организм показывает как чувство голода, поэтому если почувствовали голод, для начала выпейте воды.
6. Вы пьете много калорий — жидкая пища (латте, фреши) не так сильно влияет на чувство сытости, как твердая пища.
7. Частые приемы алкоголя — алкоголь провоцирует чувство голода. Второй блок причин связан с образом жизни:
8. Вы плохо и мало спите — недостаток сна влияет на гормоны, и на гормон голода в том числе.
9. Вы или едите на ходу, или вас постоянно что-то отвлекает от этого процесса — в такие моменты мы теряем связь с чувством сытости и голода, а мозг не понимает, поели мы или нет.
10. Много тренировок — интенсивные тренировки могут провоцировать частые приступы голода.
11. Стресс — это причина, по которой вы можете часто испытывать голод. Стресс повышает уровень кортизола и это влияет на все системы в организме.
12. Быстрый прием пищи — любой процесс требует фокусировки, чтобы правильно распознать изменения и дать сигналы всей системе.