Сколько могут проехать авто при горящей лампочке уровня топлива

Британский сайт Compare The Market провел свежее исследование на тему того, сколько сможет проехать автомобиль при загоревшейся лампочке уровня топлива. Для этого коллеги из Туманного Альбиона протестировали 96 популярных машин, оснащенных бензиновыми двигателями. И определили результат каждого из них, сообщает АвтоПортал.

Большинство водителей полагают, что они могут преодолеть только (около) 40 километров после включения лампочки, но на практике это число вдвое больше (в среднем «по палате»). У многих современных автомобилей борт-компьютер обычно показывает оставшееся расстояние при критически низком уровне топлива, но даже в таких случаях, как было установлено в исследовании, машины едут дальше, чем показывает электроника.

Сколько может проехать авто при горящей топливной лампочке (победители и аутсайдеры)

Победителем рейтинга стал VW Passat – его оставшийся запас хода при горящей лампочке составляет 120,73 км. Далее идут Volvo V40 и Ford Mondeo с показателем 113,6 и 112,68 км соответственно, а четвертом месте – BMW 5-Series, который «протянул» 109,96 км. Далее Toyota Prius (107,2 км), Mercedes E-Сlass (103 км), Audi Q5 (102,7 км), Range Rover Sport (102 км), Mazda 6 (101,3 км), Audi A6 (99,8 км).

А вот наименьшая «дальнобойность» оказаалсь у BMW M3 – всего 51,48 км, за ним следуют Kia Picanto (51,72 км) и Fiat 500 – 59,77 км. Также разочаровали (если так можно выразиться) такие модели, как Ford Fiesta (66,1 км), Nissan Juke (65,7 км), Citroen C1 (62,4 км) и Mini Cooper (60,4 км). Замыкает десятку худших Ford Fiesta – после включения лампочки она едет лишь 66,09 км.

Отдельно отметим самые популярные авто: Skoda Octavia (95,5 км), Fabia (80 км), Volkswagen Golf (91,65 км), Polo (74,25 км), Tiguan (90,46 км), Renault Clio (83, 55 км), Dacia/Renault Duster (80 км), Sandero (93,55 км), Peugeot 208 (96,47 км), Opel Astra (82,5 км), Corsa (69,18 км), Hyundai i30 (84,67 км), Suzuki Vitara (78,06 км).

Хотя средний предупредительный световой сигнал загорается, когда емкость резервуара составляет одну десятую от его емкости, на практике нет никакой гарантии, как далеко он уйдет. Цифры - всего лишь указание.

Вместо выводов

Зачастую же сигнальная лампа загорается, когда уровень топлива опускается примерно до 10%. То есть, если бак у машины, например, на 60 литров, то индикатор «появится» тогда, когда горючего остается 6 литров. Но и это, конечно, условные данные – в реальности же на расход влияет ряд факторов, таких как дорожная обстановка, температура воздуха, сила торможения и ускорение, количество пассажиров и багажа.