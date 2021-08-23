Четыре полнолуния на сезон приходятся нечасто, следующий раз такое произойдет только в 2025 году, сообщает Корреспондент.

В ночь на 23 августа над Землей взошла "осетровая" Луна: поверхность естественного спутника нашей планеты была в определенный период голубого цвета, поэтому ее еще называют голубой Луной.

"Осетровой" Луной называется полнолуние, которое является вторым в месяце или третьим в сезоне с четырьма полнолуниями. Вчерашняя Луна попала в оба варианта.

Четыре полнолуния на сезон приходятся нечасто, следующий раз такое произойдет только в 2025 году. Две луны в месяце же взойдут в 2023 году.

Определение "осетровая" Луна взяли из языка индейцев, которые считали, что восход августовской полной луны говорит о хорошем клеве в озерах.

Getty

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG